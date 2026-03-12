임기 오는 16일부터 2028년 3월까지

[헤럴드경제=정호원 기자] 롯데카드가 12일 임시 주주총회와 이사회를 열고 정상호 신임 대표이사를 선임했다고 밝혔다.

이날 롯데카드는 오전 임시 주주총회를 열고 정상호 대표이사 후보자의 사내이사 선임안을 의결하였으며, 연이어 진행된 이사회 의결을 통해 대표이사로 최종 선임했다. 임기는 2026년 3월 16일부터 2028년 3월 29일까지다.

정상호 대표이사는 1963년생으로 현대카드 SME사업실장, 삼성카드 전략영업본부장을 거쳐 지난 2020년부터 2023년까지 롯데카드에서 카드사업본부장과 영업본부장을 역임했다.

롯데카드 관계자는 “정 신임 대표는 주요 카드사의 핵심 요직을 두루 거치며 전략, 마케팅, 영업 등 카드 비즈니스 전반을 관통한 30년 경력의 카드 전문가”라며 “다양한 업무 경험과 통찰력을 바탕으로 변화하는 지불 결제 시장 속에서 조직의 미래 먹거리 발굴 및 지속 가능한 성장을 견인할 것으로 기대한다”라고 말했다.

이어 “롯데카드 재직 경험으로 회사 내부 사정에 밝고, 조직의 특성과 전반적인 흐름에 대한 이해도가 높다는 점에서, 안정적인 리더십으로 사이버 침해 사고 수습과 수익성 회복 등 마주한 당면 과제 해결 및 대내외 신뢰 회복을 이끌어 갈 적임자”라고 덧붙였다.

주요 약력

▷LG카드 마케팅팀장 (1992~2002)

▷현대카드 PRIVIA사업실장/Brand관리실장/SME사업실장 (2006~2012)

▷삼성카드 개인영업본부장/마케팅본부장/전략영업본부장 (2012~2020)

▷롯데카드 카드사업본부장/영업본부장 (2020~2023)