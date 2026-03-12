[헤럴드경제=최원혁 기자] 대만 곳곳에 김치 표기 오류가 심각한 것으로 드러나 논란이 되고 있다.

12일 서경덕 성신여대 교수는 “최근 대만을 다녀온 여행객들이 제보를 해 줬는데 영어 및 중국어 표기가 잘못된 곳이 많았다”고 밝혔다.

서 교수는 “타이베이 시내 한 호텔 조식 코너에서는 김치를 ‘중국 반찬(Chinese Side Dishes)’으로 소개한 곳이 있었다”고 했다.

그러면서 “대만 곳곳의 대형 마트, 시장, 편의점 등에서도 김치를 ‘泡菜(파오차이)’로 잘못 번역하여 판매하고 있는 중”이라고 덧붙였다.

서 교수는 “한국의 ‘김치’와 중국의 ‘파오차이’는 엄연히 다른 음식”이라며 “중국은 김치의 원조가 파오차이고 자신들의 문화라는 억지 주장을 펼치고 있다”고 말했다.

지난 2021년 문체부에서는 ‘공공 용어의 외국어 번역 및 표기 지침’을 일부 개정하면서 김치의 올바른 중국어 표기를 ‘신치(辛奇)’로 명시한 바 있다.

서 교수는 “무엇보다 이들이 잘못 표기했다고 비난만 할 것이 아니라 올바른 표기가 될 수 있도록 전방위적인 홍보가 필요할 때”라고 강조했다. 아울러 “진정한 ‘김치 세계화’의 첫 걸음은 전 세계 곳곳의 잘못된 표기부터 바로 잡는 일”이라며 “표기 오류를 발견하게 되면 제보해 달라”고 당부했다.