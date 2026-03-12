‘자원·물류·AI 3대 축으로 본 미국–이란 전쟁’ 보고서 발간 자원·물류·AI 결합한 복합 위기 에너지·물류 리스크 확대∙∙∙산업 전반 비용 구조 변화

[헤럴드경제=박지영 기자] 미국과 이란의 군사 충돌이 에너지 공급망과 해상 물류를 중심으로 국내 주요 산업에 구조적 영향을 미칠 수 있다는 분석이 나왔다.

삼정KPMG는 12일 ‘자원·물류·AI 3대 축으로 본 미국–이란 전쟁’ 보고서를 발간했다. 보고서는 이번 전쟁이 단순한 지역 군사 갈등을 넘어 에너지 자원, 물류 연결망, 인공지능(AI) 기반 군사 기술이 결합된 ‘복합 위기’라고 진단했다. 이란의 주변국 에너지 시설 공격, 호르무즈 해협 봉쇄 가능성 확대, AI의 실전 군사 활용 등이 기존 분쟁과 다른 양상으로 꼽혔다.

삼정KPMG는 정유·석유화학·유틸리티·방위·철강·자동차·반도체·해운·건설·항공·조선·금융·관광 등 주요 산업 전반에 영향이 미칠 수 있다고 분석했다.

정유 산업은 단기적으로 정제마진 개선 가능성이 있지만 중장기적으로는 원유 도입 비용 상승과 수요 둔화라는 이중 리스크에 직면할 수 있다. 석유화학 산업은 국제 유가 상승이 나프타 기반 원가 구조에 직접적인 영향을 미치면서 스프레드 축소와 수익성 압박으로 이어질 가능성이 있다. 유틸리티 산업에서는 에너지 가격 상승이 전력 수급의 안정성을 저해하고 전력 도매가격 상승을 이끌 것으로 예상된다.

이번 전쟁은 AI 기반 군사 기술 활용 확대라는 점에서 방위 산업 환경에도 변화를 예고하고 있다. AI 기반 무기 체계와 무인 전력의 전략적 활용이 강화되면서 관련 기술 경쟁이 본격화되고 있다. 중동 안보 환경 변화는 한국 방위 산업의 수출 전략에도 영향을 미칠 수 있다.

철강 산업은 원재료 가격 상승과 전력비 증가, 강달러 환경이 겹치면서 제조 원가 부담이 가중될 가능성이 있다. 해상 운임 상승과 중동 지역 프로젝트 지연 가능성도 수출 실적에 하방 압력으로 작용할 수 있다.

반도체 산업과 자동차 산업의 단기 영향을 제한적일 것으로 예상된다. 다만 분쟁 장기화 시 완성차 운송 지연, 부품 공급망 교란, 물류비 상승 등 공급 리스크가 커질 수 있다. 반도체 산업 일부 공정 원자재가 중동에 의존하는 만큼 수급 관리 필요성이 제기된다.

스마트폰 산업은 중동 항공 허브 운항 제한으로 물류 병목 가능성이 제기된다. 두바이와 카타르 공항이 글로벌 환적 허브 역할을 하는데 항공 운송 우회에 따라 물류비가 상승할 수 있다. 가전 산업은 석유 기반 원료와 금속 소재 의존도가 높아 유가 상승 시 원가 부담이 커질 수 있다.

해운 산업은 단기적으로 운임 상승 수혜를 받지만 장기적으로는 유가 상승에 따른 연료비 증가, 보험료 상승이 수익성에 부담으로 작용할 가능성이 있다. 조선도 상대적으로 수혜를 입는 산업이다. 중동 에너지 공급 차질 우려로 미국산 액화천연가스(LNG)가 대체 공급원으로 부상하고 있다. 장거리 LNG 운송 확대는 LNG 운반선 수요 증가로 이어질 수 있다.

건설 산업은 중동 지역이 국내 기업 해외 수주의 핵심 시장인 만큼 지정학적 리스크 확대가 신규 수주 여건을 악화시킬 수 있다. 항공 산업은 중동 노선 비중이 크지 않아 직접적인 수익 영향은 제한적이다. 유가 상승과 환율 상승이 동시에 나타나면서 연료비 부담 가능성이 존재한다.

금융 산업에서는 금융시장 변동성 증대와 기업 현금흐름 악화가 금융권 대손 비용 증가 요인으로 작용할 수 있다. 반면 무역금융, 환헤지 상품, 안전자산 수요 증가 등 새로운 금융 서비스 수요가 늘어날 가능성도 있다.

삼정KPMG 경제연구원은 “미국·이스라엘–이란 전쟁으로 효율 중심의 글로벌 경제에서 ‘신뢰’와 ‘안보’가 비용이 되는 새로운 환경이 형성되고 있다”며 “에너지·물류·기술을 둘러싼 지정학적 리스크가 산업 전반의 비용 구조와 경쟁 구도를 재편할 가능성이 높은 만큼 기업들은 공급망 다변화와 회복탄력성을 확보하는 전략을 재정비할 필요가 있다”고 강조했다.