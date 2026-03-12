세계 최대 접근성 콘퍼런스 ‘CSUN AT’ 참가 장애인·시니어 접근성 높인 제품 선보여

[헤럴드경제=김현일 기자] LG전자가 지난 9일(현지시간) 미국 애너하임에서 열린 세계 최대 접근성 콘퍼런스 ‘CSUN AT 2026(씨선 에이티 2026)’에서 장애인·시니어 고객의 접근성을 높인 제품과 서비스를 선보였다고 밝혔다.

‘CSUN AT’는 캘리포니아주립대학(CSUN)이 주최하는 보조공학기술(AT) 행사다. 지난해 가전업계 최초로 참석했던 LG전자는 올해 단독 전시부스를 마련하고 기업 및 학계 전문가, 장애인 단체 등과 교류를 확대했다.

특히 점자기기 전문기업 닷(Dot)과 공동 개발한 키오스크 신제품을 처음 선보여 주목을 받았다. 점자패널, 수어안내, 스크린리더 등 다양한 접근성 기술을 적용해 장애인 고객들이 편리하게 사용할 수 있도록 했다. 버튼을 눌러 키오스크 스탠드의 높낮이 조절도 가능해 휠체어 사용자나 키가 작은 고객의 접근성을 높였다.

LG전자의 AI홈 허브 ‘씽큐 온’과 연동해 문 열림 안내, 움직임 감지, 전력 모니터링이 가능한 사물인터넷(IoT) 센서는 소리 대신 빛으로 알람을 제공해 청각장애인도 편리하게 사용할 수 있도록 했다.

이밖에 ▷성별·나이·장애 유무와 상관없이 가전을 손쉽게 사용하도록 돕는 ‘LG 컴포트 키트’ 액세서리 ▷LG 올레드 TV에 탑재된 시∙청각 지원 기능인 ‘음성 메뉴 읽어주기’, ‘수어 메뉴 읽기’, ‘보청기·스피커 동시듣기’ 등도 높은 관심을 받았다.

LG전자는 가전 사용 접근성 개선을 위해 다양한 활동을 펼치고 있다. 아동·청소년들이 안전하게 제품을 사용하도록 돕는 ‘가전학교 프로젝트’, 장애인 및 시니어 고객을 위해 제품과 서비스 이용 방법을 영상을 소개하는 ‘모두를 위한 모두의 LG’ 캠페인 등을 진행하고 있다.

홍성민 LG전자 ESG사무국장은 “이번 전시 참가는 접근성 개선에 진심을 다하는 LG전자의 노력을 보다 적극적으로 알리기 위한 취지”라며 “성별, 나이, 장애 유무와 관계없이 누구나 자유롭게 기술을 누릴 수 있도록 ESG 비전인 ‘모두의 더 나은 삶’ 실현을 위한 노력을 지속할 것”이라고 말했다.