- 국방산업 육성계획(26~30년) 수립…인공지능·첨단기술 혁신생태계 구축 - 8736억원 투입…국방 산단 212만 평 확대·강소기업 15개사 육성 목표

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 인공지능(AI)과 첨단기술을 기반으로 한 미래 국방산업 육성 전략을 마련하고 ‘첨단국방산업도시 대전’ 조성에 본격 나선다.

대전시는 대전과학산업진흥원(Distep)과 함께 혁신기술 기반 국방산업 경쟁력 강화를 위한‘대전광역시 국방산업 육성계획(2026~2030년)’을 수립했다.

이번 계획은 ‘대전광역시 국방산업 육성 및 지원 조례’에 따른 제2차 중장기 국방산업 로드맵으로, 1차 계획(2020~2024년)의 성과를 바탕으로 정책 연속성을 확보하고 정부의 방위산업 전략산업화 정책에 대응키 위함이다.

특히 방위사업청 이전과 안산 첨단국방산업단지 조성 등 핵심 인프라 확충을 계기로 연구개발(R&D)과 사업화를 연계한 국방산업 혁신 생태계 구축에 중점을 두고 추진한다.

대전시는 오는 2026년~2030년까지 5년간 총 8736억원(국비 7805억원, 시비 889억원, 민간 42억원)을 투입해 국방산업 육성 정책을 단계적으로 추진할 계획이다.

주요 목표는 ▷국방 첨단산업단지 212만 평 확대 ▷연매출 300억원 이상 방산 강소기업 15개 육성 ▷국방 분야 상장기업 8개 배출 ▷국방 전문 연구·산업 인력 1만 명 확보 등이다.

이를 위해 ▷인공지능(AI)․첨단기술 기반 국방혁신 생태계 조성 ▷방산기업 글로벌 경쟁력 강화 및 강소기업 육성 ▷산·학·연·관·군 협력 기반 혁신체계 확립 등 3대 전략과 11개 중점 과제를 추진한다.

먼저 안산 첨단국방산업단지 조기 완성과 방산혁신클러스터 고도화, 민·군 공동 활용 실증·시험 인프라 구축, 미래전장 대응형 국방첨단융합기술 개발 및 사업화 지원 등을 통해 국방혁신 생태계를 조성한다.

또한 국방 딥테크 분야 창업을 촉진하고 기업 성장 단계별 맞춤 지원, 글로벌 표준·인증 획득 지원, 해외 전시회와 수출 컨설팅 등 해외시장 진출 지원을 확대해 지역 방산기업의 글로벌 경쟁력을 강화할 계획이다.

아울러 방산 협력 컨트롤타워 기능을 강화하고 전담조직을 신설해 협력 거버넌스를 구축하고, 민․군 기술협력 확대와 정보교류 네트워크 활성화, 국방산업 전문인력 양성 및 채용 협력도 추진한다.

대전시는 이번 육성계획을 통해 AI․우주․무인체계 등 미래전장 핵심기술과 연계된 첨단 국방산업 생태계를 구축하고 지역 산업 성장과 양질의 일자리 창출 효과를 동시에 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

유세종 대전시 미래전략산업실장은 “대전은 정부출연연구기관과 과학기술 인프라가 집적된 연구개발 중심 도시로 첨단 국방기술을 선도할 충분한 역량을 갖추고 있다”며 “AI와 첨단기술이 융합된 국방혁신 생태계를 구축해 지역 방산기업이 글로벌 경쟁력을 갖춘 강소기업으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.