[헤럴드경제=김해솔 기자] 안철수 국민의힘 의원은 12일 당내의 이른바 ‘절윤’(윤석열 전 대통령과의 절연) 문제와 관련해 “주유소와 주식장 등에서 벌어지는 삶의 문제를 해결하지 못한다면, 수백 번을 과거를 언급한들 국민의 마음을 회복하지 못할 것”이라고 말했다.

안 의원은 이날 페이스북에 “사흘 전 어렵사리 국민의힘 의원 전원의 각오를 담아낸 결의문을 발표했다. 당의 총의가 확립됐음에도 ‘절윤’을 했느냐, 후속 조치는 무엇이냐를 두고 정쟁이 이어지고 있다”며 이같이 밝혔다.

그는 “지금 당과 윤 전 대통령과의 관계가 국민의 삶에 얼마나 중요한 문제인지는 의문”이라며 “실제 지역을 다녀 보면 매일 기름값과 코스피 숫자를 두고 말이 오가도, 정치 이야기는 하지 않는다”고 지적했다.

이어 “1원 단위의 기름값과 주가지수에 따라 하루를 기분 좋게 마치거나, 내일을 걱정하는 것이 국민의 일상”이라며 “우리 당의 지지율이 낮은 이유도 시민의 어려움을 공감하고 해결의 방법을 제시하지 못해서가 아닐까 생각한다”고 진단했다.

아울러 “윤 전 대통령은 정치적으로 끝난 사람이다. 이제 당내 논쟁의 내용이 바뀌어야 한다”며 “어렵게 선거에 나서는 후보자들의 손에 쥐여 줄 정책적 무기를 마련하는 데 진심을 다하자”고 강조했다.

그러면서 “진짜 현장의 문제로 승부하는 정당, 거기에 정당의 존재 이유가 있다”고 덧붙였다.