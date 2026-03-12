2024년 인구 10만명당 자살률 16.3명 전국·서울시와 달리 전년比 2.4% 감소 “지역사회와 자살예방 안전망 구축, 성과”

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 서초구는 3년 연속 서울시 25개 자치구 가운데 최저 자살률을 기록했다고 12일 밝혔다.

지난해 12월 국가데이터처 자료에 따르면 2024년 서초구의 인구 10만명당 자살률은 16.3명으로, 서울시 자치구 중 가장 낮은 것으로 나타났다. 특히 같은 기간 전국과 서울시의 자살률이 전년 대비 증가한 것과 달리 서초구는 2.4% 감소했다.

자살 예방 안전망 구축이 이같은 성과의 배경이 됐다고 구는 설명했다. 구는 경찰서, 소방서, 의료기관, 정신건강복지센터 등 지역사회와 협력체계를 강화하고 있다. 지난해에는 아동, 청소년, 성인 등 8156명을 대상으로 자살예방 교육을 실시하고 총 40회의 자살예방 캠페인을 운영한 바 있다. 또 생명지킴이 1758명을 신규 양성했다.

아울러 자살 취약지역 5개 동을 집중관리 대상으로 선정해 자살 고위험군 대상 통합 협력회의와 정신건강 이동상담을 운영하고 있다. 올해는 1개 동을 ‘생명존중안심마을’로 지정해 보건의료, 교육, 복지, 지역사회, 공공기관 등 5개 영역이 함께 참여하는 협력 네트워크를 구축했다.

청년층 정신건강 돌봄과 자살예방을 위한 지역 특화사업도 추진하고 있다. 대표 사업인 ‘청년 마음편의점’은 2024년 서울시 최초로 1호점을 연 뒤 현재 총 12호점까지 확대됐다. 1인 가구를 위한 ‘마음안심고시원’은 5호점을 운영 중이다. 이를 통해 현재까지 749명이 자가진단에 참여했고, 이 중 170명의 고위험군을 조기 발견했다.

전성수 서초구청장은 “서초구가 3년 연속 서울시 자치구 중 가장 낮은 자살률을 기록할 수 있었던 것은 지역사회와 주민 모두가 생명존중의 가치에 공감하고 함께 실천해 준 덕분”이라며 “앞으로도 촘촘한 지역사회 협력체계와 실효성 있는 맞춤형 정신건강 정책을 통해 주민의 생명과 마음건강을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.