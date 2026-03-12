- 27일까지 재난안전 분야 중소기업 모집…동남아 시장 공략 박차

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도는 오는 27일까지 ‘2026 베트남 씨큐텍(Secutech Vietnam)’에 참여할 재난안전분야 중소기업을 모집한다고 12일 밝혔다.

이번 박람회는 오는 9월 9일~12일까지 4일간 베트남 하노이에서 개최되며, 보안·화재 안전·스마트빌딩·산업 안전 등 재난안전 전분야를 아우르는 동남아시아 최대 규모의 전시회이다.

도는 재난안전분야 중소기업의 해외 판로 개척과 수출 경쟁력 강화를 위해 행정안전부, 경기도, 한국소방산업기술원(KFI)과 총 35개사 규모의 ‘통합한국관’을 조성·운영할 예정이다.

이를 통해 개별 참가보다 높은 브랜드 신뢰도를 확보함으로서 현지 바이어들의 주목도를 극대화 한다는 방침이다.

모집 대상은 도내 본사 또는 공장이 소재한 재난안전 제품 및 기술 보유 중소기업으로, 심사를 통해 총 5개사를 선정한다.

선정된 기업에는 ▷부스 임차료 및 장치비 ▷전시품 왕복 물류 운송비 ▷현지 1대 1 전문 통역 ▷사전 바이어 발굴 및 매칭 등 전시 운영 전반에 필요한 사항을 지원한다.

단, 기업 체재비와 물류 한도 초과 비용은 참여 기업이 자부담해야 한다.

참가를 희망하는 기업은 도 누리집 공고문을 확인하거나 도 안전정책과 안전문화산업팀으로 문의하면 된다.

신일호 도 안전기획관은 “베트남은 급격한 도시화와 산업화로 인해 소방 및 보안 설비에 대한 수요가 급증하고 있는 기회의 시장”이라며 “도내 우수 재난안전 기업들이 이번 통합한국관 참여를 통해 실질적인 수출 성과를 거둘 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.