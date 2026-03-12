다리 살 매출 비중, 이마트 판매서도 늘어나

[헤럴드경제=김진 기자] 고물가에 돼지고기 소비 구조가 바뀌고 있다. 전통적인 선호 부위인 삼겹살의 매출 비중이 줄어들고, 가격이 저렴한 앞다릿살이나 뒷다릿살을 찾는 소비자가 늘었다.

12일 축산물품질평가원에 따르면 지난해 국내산 삼겹살 판매량은 520만6984㎏이다. 2024년 521만423㎏과 유사한 수준이다.

같은 기간 앞다릿살의 판매량은 244만874㎏에서 291만2657㎏으로 19% 늘었다. 삼겹살의 절반에 못미쳤던 앞다릿살 판매량이 약 56% 늘었다. 지난해 뒷다릿살 판매량도 전년 대비 34% 증가한 89만5976㎏으로 집계됐다.

이 같은 변화는 대형마트의 돼지고기 매출에서도 나타났다. 이마트가 최근 3년간 냉장 돈육의 부위별 매출을 분석한 결과, 지난 2024년부터 전체 돈육 매출 중 냉장 삼겹살의 비중이 50% 아래로 떨어졌다. 연도별로 2023년 50.0%, 2024년 48.9%, 2025년 47.9% 등으로 하락세다.

반면 앞다릿살 매출은 2024년 2% 증가한 데 이어 지난해 7% 늘었다. 뒷다릿살은 지난해 매출이 14% 증가했다.

삼겹살 중에서도 가격이 저렴한 냉동 대패 삼겹살은 지난해 매출이 7.1% 늘어났다.

매출 변화에는 가격이 영향을 미친 것으로 보인다. 매출 증가를 보인 앞다릿살의 지난해 평균 소비자 가격은 100g당 1509원이다. 삼겹살(2642원)의 60% 수준이었다.

이마트 관계자는 “삼겹살은 고객이 많이 찾는 품목 중 하나이지만 가격 변화에 민감하다”며 “통합 매입으로 원가를 낮추고, 사전 비축기획을 통해 삼겹살을 저렴하게 공급할 수 있도록 하고 있다”고 말했다.