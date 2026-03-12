[헤럴드경제=최원혁 기자] 요양원 직원에게 폭언을 해 논란이 된 김하수 경북 청도군수가 이번엔 주거침입과 협박 혐의로 경찰에 입건됐다.

11일 경북 청도경찰서는 김 군수를 주거침입과 협박 혐의로 입건해 조사 중이라고 밝혔다.

김 군수는 지난 1월11일 청도의 한 요양원 원장 자택에 허락 없이 들어간 혐의를 받는다.

원장에 따르면 자택 CCTV에는 오후 7시20분께 김 군수가 청도군 공무원과 함께 대문을 무단으로 열고 들어오는 장면이 찍혀 있다.

현관문을 연 원장의 아내가 “남편은 없다”며 문을 닫으려 하자 김 군수가 강제로 문을 열고 진입했고 아내를 벽 쪽으로 밀친 뒤 거실로 들어왔다는 것이 원장의 주장이다.

해당 원장은 김 군수의 폭언 녹취를 언론에 제보한 인물로 알려졌다.

앞서 김 군수는 지난해 3월 요양원 원장에게 전화해 직원 A씨를 향해 “죽여버린다”, “그 미친× 아니야”라는 등 거친 욕설을 쏟아냈다. 이에 원장이 “말씀이 심하다”고 하자 “내 용서 안 한다고 해라. 죽을라고 말이야”라며 폭언을 이어갔다. 결국 원장이 통화 녹취를 언론에 제보했다.

한편 김 군수는 폭언 논란이 불거지자 기자회견을 열고 부적절한 언행에 대해 사과한 바 있다. 김 군수는 “사과하기 위해 찾아갔다가 주거침입 이야기를 듣고 바로 나왔다”고 해명했다.

경찰은 법률 검토를 거쳐 사건을 조만간 마무리할 방침이다.