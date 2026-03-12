“산·학 협력 기반 갖춘 첨단 제조·연구개발 산업단지로 조성되는 중요한 계기”

[헤럴드경제=박준환 기자]세계적인 계량 시스템 전문기업 ㈜카스와 엘이디(LED) 광반도체 솔루션 선도기업 ㈜인터원이 경기주택도시공사(GH)와 ‘경기양주 테크노밸리’ 산업시설용지에 대한 용지매매계약을 체결했다.

12일 양주시에 따르면 ㈜카스와 ㈜인터원은 양주시와 입주 협약을 맺었던 기업들로, 단순협약에 그치지 않고 실제 본계약 체결과 투자 유치로 이어졌다는 점에서 의미가 있다.

㈜카스는 국내 시장 점유율 1위를 고수하고 있는 글로벌 계량 계측 솔루션 전문기업이다. 전 세계 150여개국에 수출 네트워크를 보유한 카스는 이번 입주를 통해 고정밀 계측 시스템 연구 및 제조 시설을 구축하고, 기존 제조 역량을 고도화해 글로벌 시장 경쟁력을 더욱 강화할 계획이다.

㈜인터원은 국내 최초로 옥외광고용 LED 모듈을 개발하며 LED 광반도체 및 경관조명 분야에서 독보적인 기술력을 보유한 강소기업이다. 인터원은 테크노밸리 내에 첨단 광원 기술 연구소와 지능형 생산 라인을 조성해 미래 광원 기술 산업을 선도하고 지역 내 첨단 제조 공급망의 핵심 역할을 수행할 것으로 기대된다.

이번 계약이 체결된 ‘경기양주 테크노밸리’는 양주시 마전동 일원에 양주시·GH·경기도가 공동으로 조성 중인 약 21만8000㎡ 규모의 첨단산업단지다. 시는 서정대학교(학)와의 산학협력 체계 구축에 이어 카스·인터원(산업)과 같은 기업의 입주가 추진되며, 직·주·락·학(職住樂學)의 기능을 갖춘 경기 북부 거점 시설 조성이 이루어지고 있다고 설명했다.

이정수 기업지원과장은 “이번 입주 확정은 경기양주 테크노밸리가 산·학 협력 기반을 갖춘 첨단 제조·연구개발 산업단지로 조성되는 중요한 계기가 될 것”이라며, “특히 이번 계약은 업무협약 체결이 실제 투자로 이어진 점에서 의미가 큰 만큼, 앞으로도 기업 유치를 위한 노력을 지속적으로 이어가겠다”고 전했다.

양주시는 앞으로도 입주 기업들에 대한 지원 등 경기양주 테크노밸리를 중심으로 한 첨단 제조·정보통신기술 산업 단지 활성화를 위해 관련 사업 추진에 집중할 계획이다.