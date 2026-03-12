[헤럴드경제=최원혁 기자] 구독자 1730만명을 보유한 유튜버 보겸이 약 35억원 상당의 아파트를 구독자 선물로 준비했다고 밝혀 눈길을 끈다.

최근 보겸은 자신의 유튜브 채널 ‘보겸TV’에 아파트를 소개하며 구독자에게 이를 증정하겠다는 내용을 담은 영상을 올렸다.

보겸은 “이 프로젝트에 수백만원이 아니라 수백만 달러 수준의 돈을 쏟아부었다”며 “그래서 몇 달 동안 영상을 올리지 못했다”고 말문을 열었다.

그는 “2012년 처음 방송을 시작한 이후 늘 한 가지를 생각해왔다. 시청자들에게 무엇을 해줄 수 있을까, 어떻게 더 돌려줄 수 있을까를 고민했다”며 “그 생각들이 결국 여기까지 오게 만든 것 같다”고 밝혔다.

그러면서 “람보르기니 우루스를 구독자에게 증정한 뒤 많은 댓글을 봤다. ‘람보르기니를 줬다면 다음은 집이냐’는 반응이 많았는데 여러분 말이 맞다”며 “이번에는 아파트”라고 했다.

보겸이 공개한 아파트는 약 50평 규모로, 내부를 전면 리모델링한 상태다. 그는 “람보르기니보다 훨씬 더 많은 돈이 들어갔다. 안에 보시면 (가구)하나하나가 1000만원 대가 넘어간다”며 상당한 비용이 투입됐다고 설명했다.

보겸은 아파트 곳곳을 소개하며 “구독자들에게 제대로 된 선물을 하고 싶었다”며 “그동안 보내준 사랑에 대한 감사의 의미”라고 강조했다.

11일 이데일리에 따르면 보겸이 공개한 35억6720만원 상당의 아파트를 경품으로 받으면 단순 계산으로 약 7억8000만원이 원천징수 대상이 되고, 취득세는 1억2000만원대다. 만약 조정대상지역 내 기존 주택이 있는 당첨자라면 취득세율이 약 9% 수준까지 올라가 취득세만 약 3억원대에 달할 수 있다.

다만 실제 세율은 당첨자의 주택 보유 상황과 해당 주택 소재지 등에 따라 달라진다. 보겸은 해당 아파트가 어느 지역에 있는지 밝히지 않았다.

한편 보겸은 그동안 구독자를 대상으로 전자기기부터 포르쉐, 람보르기니 같은 고가의 자동차까지 대형 이벤트를 진행해 화제를 모은 바 있다. 이번 아파트 증정 이벤트 역시 공개 직후 온라인에서 큰 관심을 받고 있으며 댓글은 38만개에 이른다.