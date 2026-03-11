전국 최초 재개발‧재건축 상담센터 상설 운영…전국 지방자치단체 벤치마킹 문의 잇따라 1센터 신길동, 2센터 문래동 운영 중…방문 또는 전화 상담 가능 정비사업에 대한 주민들의 관심과 궁금증 해소

[헤럴드경제=박종일 선임기자]전국 최초로 운영 중인 ‘영등포 재개발‧재건축 상담센터’가 개소 2년여 만에 누적 상담 실적 4000 건을 돌파하며 정비사업의 중요한 소통 창구로 자리 잡았다.

영등포구(구청장 최호권)에 따르면 지난해 상담센터의 상담 건수는 2024년 대비 700여 건이 증가하며 2000건을 넘어섰다. 2023년 5월 센터 개소 이후 누적 상담 건수는 총 4183건으로, 정비사업에 대한 주민들의 높은 관심을 보여주고 있다.

현재 구는 도시미관과 주거환경 개선을 목표로 재개발‧재건축, 모아타운‧모아주택, 가로주택, 도심공공 복합주택사업 등 80여 개의 정비사업을 활발히 추진하고 있다. 상담센터는 쏟아지는 정비사업 정보 속에서 어려움을 겪는 주민들에게 정확한 제도 안내와 전문적인 상담을 제공하며 사업에 대한 이해를 돕고 있다.

구는 2023년 신길동에 이어 2024년 문래동에도 상담센터를 추가로 열어, 구민들이 어디서나 센터를 찾아올 수 있도록 했다.

특히 빠르게 변화하는 정부 정책과 지원 제도를 신속하게 분석해 각 정비사업 구역 실정에 맞는 맞춤형 상담을 제공하는 것이 센터의 큰 강점이다.

이와 함께 매월 진행되는 ‘정비사업 아카데미’와 주민 요청 시 현장을 직접 방문하는 ‘찾아가는 주민설명회’를 운영하며 제도 안내와 정보 격차 해소에도 힘쓰고 있다. 상담센터 개소 후부터 2025년 12월까지 총 29회 교육을 진행했다.

영등포구의 이러한 선제적인 운영 모델은 타 지방자치단체의 모범 사례가 되고 있다. 서울 동작구와 경기 광명시, 수원시 등이 운영 노하우를 문의한 데 이어, 최근에는 대전 중구 정비사업 신속 지원센터 관계자들이 직접 영등포 상담센터를 방문해 운영 사례를 벤치마킹했다.

영등포 재개발‧재건축 상담센터는 전문적인 상담을 통해 행정과 주민, 주민과 주민을 잇는 소통 창구로서 정비사업의 투명성을 높이고 원활한 사업 추진을 돕고 있다. 센터는 신길5동 주민센터 1층과 문래동 목화마을활력소 2층에 위치해 있으며, 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영한다.

최호권 영등포구청장은 “상담센터는 복잡한 정비사업 과정에서 주민들이 신뢰하고 찾을 수 있는 소통 창구”라며 “정확한 정보 제공으로 주민 이해를 돕고 정비사업이 투명하고 원활하게 추진될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 전했다.