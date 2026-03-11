31일 주총서 박윤영 대표 정식 선임 인사, 조직개편 즉각 발표될 듯…새 경영진 진용 정비 미래 먹거리 등 빠른 의사 결정…기술 추격도 본격

[헤럴드경제=박세정 기자] KT ‘박윤영호’ 출범이 카운트다운에 들어갔다.

박 신임 대표 선임과 동시에, 리더십 공백으로 ‘올스톱’ 상태였던 KT가 정상 가동에 들어간다. 수개월간 정체됐던 인사, 조직개편도 속도를 낼 전망이다.

KT는 지난해 해킹 사태 여파 수습, 인공지능(AI) 미래 먹거리 추진 등의 과제가 산적하다. KT의 경영 시계가 다시 본격적으로 빨라지면서, 그간 주춤했던 기술 동력도 힘을 받게 될 것으로 보인다.

11일 통신업계에 따르면 KT는 오는 31일 서울 서초구 KT 연구개발센터에서 정기 주주총회를 열고 박윤영 신임대표 후보를 정식 선임한다.

지난해 12월 16일 박윤영 신임 대표가 차기 대표 최종 후보로 선정된 지, 3개월 만이다.

박윤영호 출범과 동시에 인사, 조직개편도 빠르게 추진된다. 업계에선 정식 선임과 동시에 인사, 조직개편이 발표될 것이라는 관측을 내놓고 있다.

당초 지난해말부터 새 진용을 갖출 채비를 해왔지만, 현 경영진과의 인수인계가 지연되고 있다는 내·외부 목소리가 나왔다. 예년보다 3~4개월 가까이 조직 정비가 늦어지면서 상무보급 이상은 1년 단위 대신 2개월 단기 계약으로 근무하는 촌극이 벌어지기도 했다.

경영 공백이 해결되는 만큼, 새 경영진 체제도 곧장 채비를 갖추게 될 것으로 보인다. 이와 관련해 이번 주총에선 박현진 밀리의서재 대표를 사내이사로 선임하는 안도 함께 처리될 예정이다.

박 후보는 kt지니뮤직 대표이사, KT Customer부문 Customer전략본부장, KT 5G사업본부장 등을 역임했다. 임기는 1년이다.

줄줄이 대기 중인 KT 계열사 대표 선임 등도 속도가 붙는다. 우선 KT스카이라이프는 오는 11일 이사회를 열고 조일 경영기획총괄 부사장을 대표이사로 선임하는 안건을 상정·의결할 예정이다.

산적한 과제 해결도 시급하다. 당장 지난해 발생한 해킹 사태 여파를 수습하는데 속도가 붙을 전망이다. KT는 위약금 면제 실시 후 30만명 이상의 고객이 이탈했다. 신뢰 회복과 가입자 만회를 위해 총력을 쏟을 때지만 그간 주요 의사 결정이 늦어져 속도를 내지 못하고 있다는 지적이 이어져 왔다.

경쟁업체가 사활을 걸고 있는 AI 등 미래 먹거리 사업 역시, 최우선 과제로 놓고 빠르게 기술 추격에 나설 것으로 보인다.

한편, 이번 주총에선 사외이사 선임을 포함한 이사회 정비도 함께 이뤄진다. 미래기술 분야에는 김영한 숭실대학교 전자정보공학부 교수, 경영 분야에는 권명숙 전 인텔코리아 대표가 후보로 올랐다. 회계 분야 사외이사 후보로는 서진석 전 EY한영 대표가 추천됐다.

사외이사 명칭을 독립이사로 변경하고 정관 변경, 전자주주총회 도입, 감사위원 분리선임 인원 확대 등의 안건도 포함됐다.