‘민관 협력형 기업유치 거점 조성’ 업무협약 제주 지역 기업 유치 및 투자 활성화 추진

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나은행이 지방 균형발전 정책 기조에 맞춰 지역 기업 유치 지원에 나선다.

하나은행은 11일 하나은행 제주금융센터지점에서 제주특별자치도와 ‘민·관 협력형 기업 유치 거점 조성’을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 하나은행의 금융 인프라를 활용해 제주 지역으로 이전을 희망하는 기업의 안정적인 정착을 지원하고 투자 유치를 확대하기 위해 마련됐다. 양 기관은 우량기업 발굴과 정보 공유 등 민관 협력을 통해 지역 경제 경쟁력을 강화할 계획이다.

협약에 따라 하나은행은 제주 이전을 희망하는 기업을 대상으로 임시 사무공간을 제공하고 비즈니스 상담과 투자설명회(IR), 워크숍·세미나 개최 공간 등을 무상 지원한다. 이와 함께 기업 특화 금융서비스와 경영·세무·투자·ESG 등 비금융 서비스 연계, 정책자금·투자펀드·보조금 정보 제공 등 금융과 비금융을 아우르는 종합 지원도 제공할 예정이다.

제주특별자치도는 제주 이전·유치 기업 발굴과 성장 지원을 비롯해 공동 비즈니스 컨설팅 운영, 맞춤형 금융·비금융 서비스 연계, 기업 유치 및 투자 홍보 네트워크 협력 등을 추진할 계획이다.

이호성 하나은행장은 “이번 협약은 제주 경제의 자생력을 강화하기 위한 첫걸음”이라며 “제주로 이전을 희망하는 유망 기업을 적극 발굴하고 육성해 제주 경제의 새로운 성장 동력이 될 수 있도록 든든한 금융 파트너 역할을 하겠다”고 말했다.

한편 하나은행 제주금융센터는 금융과 문화, 지역 커뮤니티 기능을 결합한 복합 금융 공간으로 운영되고 있다. 제주 지역 청년 작가를 위한 전시 공간 ‘돌담갤러리’를 무상 제공하고 지역 주민을 위한 커뮤니티 공간도 상시 운영하는 등 지역 사회공헌과 ESG 활동을 이어가고 있다.