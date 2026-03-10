[헤럴드경제=최원혁 기자] 아파트 단지에서 큰 소음을 내지 말아 달라는 한 입주민의 요청 쪽지 글에 ‘뚝배기(머리를 뜻하는 속어)’를 깨겠다는 위협적인 표현이 담긴 답장이 붙어 눈길을 끌고 있다.

9일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 한 아파트 엘리베이터 내부에 붙은 쪽지 2장을 촬영한 사진이 올라왔다.

먼저 붙은 쪽지에는 집 안에서 큰 소리가 나지 않게 해달라는 당부가 담겼다. 입주민 A씨는 이 쪽지에 “9호 라인 고층부 세대에서 음악 소리나 TV 소리가 너무 크다”며 “어딘지 알지만 언급은 안 하겠다”고 했다.

그러면서 “평일에도 직장에 안 가고 집에 있는데 아침부터 소리를 크게 틀면 자다가 깨고 집에서 어떻게 쉬냐”며 “주말에는 소리가 너무 커서 집이 울릴 때도 있다”고 덧붙였다.

아울러 “생각보다 여기 소음이 건물 벽을 타고 위아래로 멀리까지 전달된다”며 “세대 간 최소한의 매너를 지켜달라”고 호소했다.

그리고 쪽지 옆엔 다소 살벌한 내용의 손글씨 쪽지가 붙었다. 손글씨 쪽지 작성자 B씨는 A씨가 언급한 9호 라인 세대 또는 또 다른 입주민으로 추정된다.

B씨는 쪽지를 통해 “다른 세대가 오해받게 하지 말고 어딘지 알면 거기 가서 직접 따지라”며 “한 달가량 이딴 것 붙여 분위기 흐리게 하지 말라”는 내용이다. 그러면서 “3월 3주차 이후에도 분위기 흐리고 다른 세대 오해받게 하면 뚝배기를 깨 드리겠다”는 위협적인 말까지 덧붙였다.

이에 누리꾼들은 “협박성 표현은 문제가 있어 보인다”, “못 배운 티가 난다” 등 손글씨 쪽지를 남긴 입주민을 비난했다. 일부는 “소음을 낸 세대도 문제지만, 불특정 세대가 오해받게 적은 첫 쪽지도 문제”라고 지적했다.