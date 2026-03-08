[헤럴드경제(성주)=김병진 기자]‘2026 성주참외전국마라톤대회’가 역대 최다인 7100여명이 참가한 가운데 성주별고을운동장에서 개최됐다고 8일 밝혔다.

이번 대회는 인터넷 참가신청이 사이트 오픈 30분만에 마감되는 등 열기가 뜨거웠다.

대회는 30km, 하프, 10km, 5km 코스로 운영됐으며 마라톤 참가자와 가족, 자원봉사자 등 1만여명이 참여해 축제현장을 방불케 했다.

특히 이번 대회에는 축하공연과 함께 먹거리존에도 공연 무대장을 설치해 참가자들이 장기자랑을 하는 등 볼거리와 먹거리로 대회를 풍성하게 했다.

역대 최다 참가에 따라 사전에 경찰과 봉사단체가 철저히 준비해 교통통제 및 우회로 확보로 교통불편을 최소화했고 임시주차장 등 주차공간 확보와 체계적인 셔틀버스 운행으로 참가자들에게 교통 편의를 제공했다.

각 종목별 1위로는 30㎞부문 장년부 장상근(1시간 50분 36초), 청년부 박한솔(1시간 45분 36초), 여자부 류승화(2시간 02분 56초), 하프 부문에서는 장년부 심관수(1시간 17분 57초), 청년부 김종진(1시간 12분 59초), 여자부 정혜진(1시간 22분 34초), 10㎞ 부문에서는 장년부 이호섭(36분 28초), 청년부 박현준(32분 58초), 여자부 김미선 (38분 21초) 등이 수상했다.

이병환 성주군수는“올해 성주참외전국마라톤대회에 참가한 모든 분들이 안전하고 건강하게 완주해 다행“이라며 ”특히 역대 최다로 많은 사람들이 참가해 성황리에 개최돼 기쁘다“고 말했다.