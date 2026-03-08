[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]계명문화대는 반려동물보건과가 지난 2월 시행된 제5회 동물보건사 자격시험에서 응시자 12명 전원 합격이라는 우수한 성과를 거뒀다.

8일 계명문화대에 따르면 이번 제5회 시험에는 전국적으로 총 886명이 응시해 554명이 합격했으며 평균 합격률은 62.5%로 집계된 가운데 계명문화대 반려동물보건과는 합격률 100%를 기록했다.

특히 전년도 합격률 71.4%를 기록한 데 이어 올해는 100% 합격률을 달성하는 등 매년 전국 평균 합격률을 크게 상회하는 성과로 교육 경쟁력을 입증하고 있다.

반려동물보건과는 이번 성과의 배경으로 ▲체계적인 정규 교육과정 운영 ▲취업지원센터와 연계한 전공 자격증 특강 ▲학기 종료 후 맞춤형 보강 프로그램 운영 ▲학기 중 지속적인 학생 상담 및 동기 부여 프로그램 등을 꼽았다.

이들 프로그램을 유기적으로 연계·운영함으로써 학생 개개인의 학습 역량을 체계적으로 강화한 것이 주효했다는 분석이다.

조민지 반려동물보건과 학과장은 “항상 학과 발전을 위해 깊은 관심과 지원을 보내주신 모든 분들께 감사드린다”며 “앞으로도 교육과정 고도화와 산학 연계 강화, 학생 맞춤형 지원 체계를 지속적으로 발전시켜 사회에 기여할 수 있는 전문 동물보건 인재 양성에 최선을 다하겠다”고 말했다.