[헤럴드경제(울진)=김병진 기자]경북 울진군은 지난 4일 울진군청 중회의실에서 봄철 산불 대응을 위해 지역내 관계기관과 대책 회의를 개최했다.

이번 회의에는 울진경찰서, 울진소방서, 동해안 국가산불방지센터, 울진국유림관리소, 울진산림항공관리소, 왕피천환경출장소, 한울본부, 한전울진지사, 울진군산림조합 등 9개 기관이 참석했다.

참석 기관들은 산불방지 및 피해 최소화를 위해 유관기관 협업체계를 구축하고 봄철 산불예방 대책을 집중 추진하기로 협의했다.

울진군은 지난 1월부터 건조경보가 지속되고 동해안 일대에 강한 바람에 의한 대형산불 발생 위험성이 높아짐에 따라 산불예방에 각별한 주의가 필요한 상황이다.

이에 군은 소각산불 예방을 위해 영농부산물 전담 파쇄반을 운영하는 등 산불 예방에 총력을 기울이고 있다.

또 지난해 3월 경북 의성에서 발생한 산불이 강한 바람에 의해 인근 5개 시군으로 번진‘경북 초고속 산불’사례를 토대로, 진화가어려운 대형 산불 발생 상황에 대비한 주민대피체계를 수립하는 등 인명피해 최소화에 노력하고 있다.

다만 울진군은 현재 지난달 24일부터 내린 강우와 대설로 인해 현재 산불 발생 위험성은 낮아진 상태다.

울진군 관계자는“산불이 발생했을 때 조기 진화도 중요하지만 무엇보다 예방이 가장 중요하다”며“각 기관에서 산불 위험 지역을 한 곳이라도 줄일 수 있도록 책임감을 갖고 산불 예방 활동에 적극 나서 주길 바란다”고 말했다.