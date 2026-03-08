[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대경대는 오는 16일까지 전남 순천에서 개최되고 있는 ‘2026 전국종별태권도선수권대회’에서 태권도과가 1위 2명, 3위 3명으로 총 5개의 메달을 획득했다고 8일 밝혔다.

우선 68kg급에서는 박지훈, 홍성주 두 명이 금메달을 획득했으며 80kg급에서는 전민준이 3위, 63kg급에서는 오병인이 3위, 54kg급에서는 김동우 학생이 3위를 차지했다.

이번 대회에서 수상한 5명 전원이 올해 태권도과에 입학한 26학번 신입생이라는 점에서 대경대 한류캠퍼스 태권도과의 기량이 전국적으로 높아졌다는 평가다.

이번 대회의 지도교수는 겨루기 분야 대표 선수로 활동했던 강보현 교수가 맡았다.

강 교수는 2010 광저우 아시아게임 동메달, 2013 텐진 동아시아선수권대회 동메달을 획득했으며 2020 도쿄 올림픽에서는 여성 최초 코치를 맡기도 했다.

한국체육대학교 체육학과 태권도부 출신으로 박사학위를 취득한 뒤 태권도 선수 지도자의 길을 걷고 있다.

강보현 교수는 “올해부터 선수들이 착용하는 전자호구가 모든 태권도 대회에 도입됐기 때문에 전자호구에 맞는 기술과 전략을 파악해 연습한 것이 주요했다”고 설명했다