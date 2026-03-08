[헤럴드경제=이원율 기자]미국 육군이 최정예 공수부대 지휘부의 대규모 훈련을 최근 갑작스럽게 취소, 이들의 대이란 지상전 투입설이 퍼지고 있다고 미 일간 워싱턴포스트(WP)가 6일(현지시간) 전했다.

WP에 따르면 지상 전투와 특수 임무를 전문적으로 수행하는 제82공수여단에서 작전의 계획과 실행을 조정하는 핵심 본부 부대의 훈련이 취소됐다.

사단 소속 다른 병사들은 루이지애나주에서 훈련을 하고 있는데, 해당 본부 요원들은 훈련에 참여하는 대신 본거지인 노스캐롤라이나주에 잔류하라는 지시를 받았다는 것이다.

사안에 정통한 한 관계자는 “우리는 모두 만약을 대비해 무언가를 준비하고 있다”고 전했다.

과거 분쟁에서 제82공수사단이 맡은 상징적 역할을 볼 때 사단의 ‘즉각대응군(IRF)’이 차출될 수 있다는 관측도 나온다고 WP는 보도했다.

즉각대응군은 2020년 이란 실권자 솔레이마니 제거, 2021년 아프가니스탄 철수 작전, 2022년 러시아의 우크라이나 침공 직전 동유럽 전선 방어 등에 투입된 바 있다.

미 국방부는 최정예 공수사단의 파병설에 대해 관련 세부 사항 공개를 거부하며 “작전 보안상 향후 이동이나 가상의 움직임에 대해 언급하지 않는다”고 했다.

한편 도널드 트럼프 미국 대통령은 대이란 군사 작전에서 미국 지상군이 “아마도 필요없을 것”이라고 하면서도 투입 가능성을 완전히 배제하지는 않았다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인도 지난 4일 미국이 이란에 지상군 투입을 검토하느냐는 기자들의 물음에 “현 시점에서 작전 계획의 일부는 아니라”고 하면서도 트럼프 대통령이 “테이블에 오른 (군사적)선택지를 제거하지는 않을 것”이라고 답했다.

이런 가운데, 트럼프 대통령은 최근 이란전에서 쿠르드족의 개입을 배제하겠다는 입장도 밝혔다.

앞서 언론 인터뷰에서 쿠르드족의 이란 공격 가능성을 두고 “전적으로 찬성(all for it)”한다는 입장을 보였던 데서 180도 달라진 입장을 보인 격이다.

트럼프 대통령은 미군 장병 유해 귀환식에 참석한 후 플로리다로 향하는 에어포스원(전용기) 안에서 기자들에게 “우리는 쿠르드족이 개입하는 일을 원하지 않는다”며 “쿠르드족이 개입하지 않아도 전쟁(war)은 충분히 복잡하다”고 했다.

트럼프 대통령이 쿠르드족의 이란전 개입을 놓고 입장을 바꾼 일에는 쿠르드족의 개입이 이란과의 충돌을 지역 분쟁으로 확산시킬 수 있다는 우려도 깔린 것으로 분석되고 있다.