‘아동이 행복하고 존중받는 관악’ 비전으로 5개 정책과제 57개 사업 추진 아동친화 표준조사, 대상자 맞춤형 아동권리 교육 등 신규 시행해 아동권리 인식 확산

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 올해 ‘아동이 행복하고 존중받는 관악’을 핵심 비전으로 유니세프 아동친화도시 상위단계 인증 도시의 위상을 공고히 다져나간다.

앞서 구는 지난 2월 민간 참여 기구인 ‘관악구 아동친화도시 추진위원회’의 심의를 거쳐, 5개 정책과제 57개 세부 사업을 담은 2026년 아동친화도시 종합 추진계획을 최종 확정했다.

상반기에는 유니세프에서 권고하는 ‘아동 친화 표준조사’를 신규 실시한다. 구는 외부 전문 기관의 조사를 통해 ‘놀이와 문화’, ‘참여와 존중’ 등 아동친화 6개 영역에 대한 지역사회의 인식 정도와 의견을 확인하고, 아동친화도시 고도화를 위한 중장기 계획 수립 등에 활용할 예정이다.

하반기에는 교육 대상별 맞춤형 아동 권리 교육을 중점 추진한다. 구는 아동·청소년을 비롯한 ▲부모 ▲아동시설 종사자 ▲공무원 ▲지방의회 정치인 등 다양한 사회 구성원을 대상으로 아동 권리에 대한 올바른 이해와 책임 의식을 제고할 계획이다.

또한 우울·불안 등 최근 증가하는 아동과 청소년의 정서적 어려움 심화 문제를 해소하기 위해 심리·정서 지원 교육을 신규 도입해 지역사회 내 아동 안전망을 강화한다는 방침이다.

아울러 구는 지난해부터 시행해 온 아동친화도시 2기 연차별 계획에 따른 아동친화도시 조성 사업을 한층 고도화한다.

아동의 참여 확대와 권리 보장 분야에서는 아동정책참여단, 청소년참여위원회 등 ‘아동 활동 기구 운영’을 활성화한다. 아동 권리 모니터링, 캠페인 등 아동의 참여를 통해 수렴된 제안은 관련 부서의 검토를 거쳐 실제 아동 정책과 사업에 적극 반영될 예정이다.

아동이 안전한 환경 조성을 위해 구는 신규·개축하는 공공시설 조성과 도시계획의 최초 계획 수립 단계에서 ‘아동친화 공간 조성 여부’를 확인한다. 아울러 학교 주변과 공원, 놀이터 등 아동 이용 빈도가 높은 시설과 어둡고 협소한 이면도로에는 지능형 CCTV와 LED 안내판, 보안등을 확대 설치한다. 이 외에도 ▲교통안전시설 개선 ▲금연 구역 추가 지정 ▲통학로 개선 등 아동의 생활 환경 안전을 개선해 나갈 계획이다.

구는 아동친화도시 추진위원회, 아동친화 업무추진단, 민·관·학 실무협의체 등 협력 거버넌스를 운영해 아동 정책 추진의 지속 가능성을 높인다.

특히 아동 인권 법률 전문가 등으로 구성된 아동권리 독립기구 ’옴부즈퍼슨’을 통해 학대 등 피해 아동 보호를 위한 상담과 조치를 취하고, 법률·정책 제안 등 실효성 있는 아동 권리 증진 활동을 이어간다.

박준희 구청장은 “아동이 행복해야 모든 구민이 행복하고 관악이 성장할 것”이라며 “사회적 약자인 동시에 우리의 미래인 아동의 생존과 보호, 성장과 참여를 보장하여 아동이 건강하게 성장하고 꿈꾸는 도시 관악으로 도약해 나가겠다”고 말했다.