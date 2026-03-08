[헤럴드경제=이원율 기자]천만 영화에 오른 ‘왕과 사는 남자’의 흥행세가 이번 주말에도 이어지고 있다.

지난 6일 역대 34번째, 한국 영화 중에서는 25번째로 천만 영화 반열에 선 ‘왕과 사는 남자’는 어느덧 ‘1100만 영화’에도 등극했다.

8일 배급사 쇼박스에 따르면 ‘왕과 사는 남자’는 이날 기준 누적 관객 1117만명을 기록했다.

전날 하루에만 75만4000여명(매출액 점유율 80.4%)이 관람한 데 따른 결과다.

‘왕과 사는 남자’는 34편인 역대 천만 영화 중에서도 ‘실미도(1108만)’, ‘아바타 : 물의 길(1082만)’, ‘범죄도시 3(1068만)’, ‘기생충(1031만)’ 등 7편의 기록을 넘었다.

질주 속도도 빠른 편에 속한다. ‘왕과 사는 남자’는 개봉 33일째에 1100만명을 기록했다. ‘파묘’(40일), ‘서울의 봄’(36일), ‘광해, 왕이 된 남자’(48일)보다 빠른 속도로 관객 몰이를 했다.

‘왕과 사는 남자’는 장항준 감독의 첫 천만 영화다. 폐위된 단종 이홍위(박지훈 분)가 강원도 영월의 유배지에서 촌장 엄흥도(유해진)를 비롯한 마을 사람들과 어울리며 인생 마지막 시기를 보내는 내용이다.

앞서 이재명 대통령도 ‘왕과 사는 남자’의 천만 관객 돌파를 놓고 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 “2년 만에 이룬 성과이기에 더욱 뜻깊다”며 “영화인들의 뛰어난 상상력과 이야기의 힘, 그리고 이를 아낌없이 응원해 주신 국민 여러분께서 함께 만든 값진 결실”이라고 축하를 전했다. 이 대통령은 “창작과 자유가 살아 숨쉬고 문화가 국민의 자부심이 되는 나라를 만들기 위해 정부 역시 최선을 다하겠다”고 했다.