[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]더불어 민주당 경북도당 공직선거후보자추천관리위원회는 오는 13일까지 6.3 지방선거 기초단체장과 광역의원 후보 21명에 대해 면접·적합도 조사를 실시한다고 8일 밝혔다.

앞서 민주당 경북도당은 지난달 9일부터 20일까지 6.3지방선거에 출마할 경북 지역 22개 기초단체장과 광역의회, 기초의회 후보자 공모를 진행했다.

경북도당 예비후보자자격심사위원회는 3차에 걸친 예비후보자자격심사 공모를 통해 신청자 170여명에 대한 적격 여부를 결정했다.

이어 공관위 후보자 공모를 신청한 기초단체장, 광역의원 후보에 대해 오는 13일까지 면접과 적합도 조사를 실시한다.

기초단체장 후보자 공모에는 현재 경산시장 김기현, 영천시장 이정훈, 포항시장 박희정, 구미시장 김철호, 울진군수 김진원, 봉화군수 이상식, 영양군수 김상훈, 울릉군수 정성환, 예천군수 윤동춘, 칠곡군수 김시환, 영덕군수 강부송 후보가 등록했다.

복수로 등록한 안동시장 이삼걸·권용수, 영주시장 김동조·박완서, 청송군수 임기진·배대윤 후보에 대해서는 적합도 조사를 진행한다.

경북도당 공관위는 오는 15일 경북신도청 소재 스탠포드호텔에서 기초단체장 후보 17명, 광역의원 4명에 대해 정견과 당선 전략 등을 발표하는 공개면접을 실시한다.

후보자 공개면접은 당원들에게 온라인 생중계하며 17일 1차 공천 발표를 할 예정이다.

기초의원 후보들을 대상으로는 오는 17일부터 4일간 면접을 한 뒤 24일 2차 공천 발표를 할 예정이다.

한편 민주당 경북도당은 오는 15일 열리는 후보자 공개면접을 당원들에게 온라인 생중계할 예정이며 6.3지방선거 승리를 위해 후보자 공모 신청이 없는 선거구에 대해 경쟁력 있는 인물을 최대한 공모할 방침이다.