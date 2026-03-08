사우디 “공격 계속되면 보복 나설 수밖에” 카타르 “안전·주권 위해 모든 조치 취할 것” 이란, 직접 겨냥 아닌 미군기지 공격했다는 입장 라리자니 “미국·이스라엘, 이란 근본적 해체 원해”

[헤럴드경제=이원율 기자]마수드 페제시키안 이란 대통령이 걸프 국가들에 사과하고 공격을 멈추겠다고 밝힌 후 몇 시간만에 바레인, 아랍에미리트(UAE), 카타르 등 걸프 국가들이 잇달아 이란의 공격을 받았다.

이에 사우디아라비아 등 걸프국들은 이란을 향해 공격이 계속되면 보복에 나설 수 있다고 경고했다.

AP·AFP·로이터통신 등 외신들에 따르면 바레인 수도 마나마에서는 7일 오후(현지시간) 이란 공습으로 주택 등 건물에 화재가 발생하고 물적 피해가 생겼다고 바레인 내무부가 밝혔다.

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 바레인 내 주파이르 미군기지를 공격했다고 주장했다. 또, 이날 주파이르 기지에서 이란 내 담수화 공장을 겨냥한 공격이 있었으며 이에 따른 대응으로 미사일을 쐈다고 했다.

그런가 하면, UAE 국방부도 자국 방공망이 이날 오후 두바이에서 이란 미사일과 드론을 요격했다고 밝혔다.

두바이 알바르샤 지역에선 요격 물체의 잔해가 차량이 추락해 아시아계 운전자가 숨졌다고 로이터가 두바이 당국을 인용해 전했다.

앞서 페제시키안 이란 대통령은 이날 국영TV 연설 중 “임시 지도자위원회가 이웃 국가들이 이란을 공격하지 않는 한 이들 국가에 대한 공격을 중단하는 안을 승인했다”며 “이란에 공격받은 이웃 국가들에 개인적으로 사과한다”고 했다.

이는 걸프국의 분노를 달래고 보복 공격 가능성을 차단한 행보로 읽혔다.

로이터에 따르면 페제시키안 대통령이 사과 뜻을 전하기 전 사우디아라비아는 보복 가능성을 경고하며 자제를 촉구했다. 복수의 소식통은 로이터에 파이살 빈 파르한 알사우드 사우디 외무장관이 이틀 전 아바스 아라그치 이란 외무장관과 통화했다고 전했다. 여기서 알사우드 장관은 통화 중 사우디 영토나 에너지 인프라에 대한 공격이 계속되면 사우디도 보복에 나설 수밖에 없고, 자국 내 미군 기지를 이란 공격에 사용할 수 있도록 허가할 수밖에 없다고 경고했다고 한다.

다만, 이란은 걸프국을 직접 겨냥한 게 아니고 미군기지 등을 공격했다는 입장을 고수하는 것으로 알려졌다.

이란은 사우디 측에 역내 미군 기지를 닫고 미국의 공격에 활용할 수 있는 정보 공유도 중단하라고 요구했다고 한다.

실제로 아라그치 외무장관은 엑스(X·옛 트위터)에 올린 성명에서 “이웃 국가의 영토가 이란 공격에 사용되지 않는다는 점을 전제로 페제시키안 대통령이 역내 긴장 완화에 열린 태도를 보였지만, 이러한 제안이 우리의 역량과 결의, 의도를 잘못 이해한 도널드 트럼프 미국 대통령에 의해 즉시 묵살됐다”며 주변국 공격 책임을 미국에 전가하기도 했다.

이런 분위기 속 카타르도 보복 가능성을 경고했다.

카타르 국영 통신에 따르면 카타르 군주(에미르) 셰이크 타밈 빈 하마드 알사니는 트럼프 대통령과 통화하고 이란의 지속된 공습으로 역내 긴장이 커지고 있는 상황을 논의했다.

카타르 군주는 자국의 안전과 주권, 국익 보호를 위해 필요한 모든 조치를 주저없이 취할 것이라고 이란을 압박했다.

한편 이란 안보 수장인 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장은 미국과 이스라엘의 행보를 비난하고 나섰다.

라리자니는 이란 국영 TV에서 방영된 사전 녹화 인터뷰에서 “그들(미국과 이스라엘)의 쟁점은 이란의 근본적 해체”라고 주장했다고 AFP통신은 전했다.

라리자니는 “미국인들의 가장 큰 문제는 서아시아, 특히 이란의 맥락을 이해하지 못하는 점”이라며 “이란이 베네수엘라와 같을 것으로 인식하고, 타격하고 통제권을 장악하면 상황이 끝나리라 믿었지만 이제 그들은 함정에 빠졌다”고 주장했다.

지난달 28일 미국과 이스라엘은 대이란 공습을 감행해 최고 지도자 알리 아야톨라 세예드 알리 하메네이를 살해했다. 이는 중동 전쟁의 도화선이 됐다.

미국과 이스라엘 공격에 맞선 이란은 이스라엘 뿐 아니라 중동 지역 내 미국의 각종 시설을 겨냥한 드론 및 미사일 공격으로 보복하고 있다.