[헤럴드경제=이원율 기자]일본 도쿄돔에서 열린 ‘2026 월드베이스볼클래식(WBC)’ 한일전이 지난 7일 열린 가운데, 우려했던 욱일기 응원이 또다시 등장해 비판이 일고 있다.

서경덕 성신여대 교수는 8일 사회관계망서비스(SNS)에서 “JTBC 보도에 따르면 몇몇 일본 팬들이 도쿄돔에 입장하기 전 욱일기를 버젓이 펼치고 응원하는 모습이 포착됐다”며 “2023년 WBC 한일전에 이어 또 등장한 것이라 즉각 WBC 측에 항의 메일을 보냈다”고 밝혔다.

서 교수는 “이번 메일에서는 ‘욱일기는 일본의 군국주의와 제국주의를 상징하는 깃발’이라고 설명했다”며 “또 ‘욱일기 응원은 과거 일본이 범한 침략전쟁 역사를 부정하는 짓이며, 아시아인들에게는 전쟁의 공포를 다시금 상기시키는 행위’라고 지적했다”고 했다.

그러면서 “특히 ‘이런 욱일기 역사를 인정한 FIFA는 지난 카타르 월드컵에서 일본측 응원단이 펼친 욱일기 응원을 즉각 제지했다’고 덧붙였다”고 설명했다.

서 교수는 “메일 말미에 욱일기 관련 영상을 첨부해 ‘WBC 주최측도 욱일기 응원을 금지시키고, 다시는 이런 행위가 벌어지지 않도록 강력한 조치를 취해달라’고 강조했다”며 “그럼 WBC에서도 욱일기 응원이 퇴출될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다.

한편 이날 경기에서 한국 야구는 일본을 상대로 경기 후반까지 접전을 벌였지만 아쉽게 패배했다.

한국은 WBC 조별리그 C조 2차전 일본과의 경기에서 6-8로 쓴잔을 들었다.

1승 1패를 기록한 한국은 8일 정오 같은 장소에서 대만과 3차전을 한다. 1승 2패를 거둔 대만과의 경기는 우리나라의 8강 토너먼트 진출을 좌우할 중요한 경기로 시선을 끌어모으고 있다.