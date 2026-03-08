[헤럴드경제=이원율 기자]오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스)가 한국과 일본전을 놓고 “누가 이겨도 이상하지 않은, 훌륭한 경기였다”고 했다.

일본은 7일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그 C조 2차전 한국과의 경기에서 난타전 끝에 8-6으로 승리했다.

오타니는 이날도 압도적 존재감을 보였다. 1번 지명타자로 나온 그는 2타수 2안타, 1홈런, 사사구 2개의 활약을 했다.

특히 그는 2-3으로 일본이 끌려가던 3회 동점 솔로 홈런을 때렸다.

오타니는 “누가 이겨도 이상하지 않은 정말 훌륭한 경기”라며 “1점을 지고 있는 상황에서 좋은 타구를 치려고 했다. 생각보다 좋은 스윙으로 이어졌다”고 했다.

그는 한국팀을 향해 “일본과 비슷할 정도의 꼼꼼한 타격에 정말 훌륭한 타선이라고 생각한다”며 “막강한 상대와 접점을 벌인 좋은 경기였다”고 했다.

한국은 이날 졌지만 안타 수로는 9-7로 외려 일본보다 2개 더 앞섰다.

오타니는 이날 승리의 결정적 장면으로 “1회에 나온 스즈키 세이야(시카고 컵스)의 2점 홈런”이라며 “1회 3점을 내준 상황에서 따라가는 의미가 컸다”고 회상했다.

그는 “단기전에는 항상 힘든 경기가 있기 마련”이라며 “그 경기에서 이기면 팀 결속력이 향상되기에, 오늘 승리가 앞으로 대회에 좋은 영향을 줄 것”이라고 했다.

한국 야구는 일본을 상대로 경기 후반까지 기세가 꺾이지 않고 팽팽하게 맞섰다.

한국은 1회 선두 타자 김도영의 좌전 안타와 존스의 중전 안타로 무사 1, 3루 기회를 잡았다. 이어 이정후의 좌전 안타가 이어져 선취점을 뽑았다.

이어진 2사 1, 2루에서 문보경의 타구가 좌중간을 가르며 순식간에 3-0으로 따돌리는 그림도 그렸다. 하지만 일본은 곧바로 1회말 선두 오타니의 볼넷에 이은 스즈키의 우월 투런포로 추격을 허용해야 했다.

그때부터 한국과 일본은 상대의 기세를 꺾기 위해 거듭 몰아쳤다. 접전이 계속해 이어졌다. 어느 한 쪽도 쉽게 당하지 않을 모습이었다. 하지만, 아쉽게도 승리의 여신은 일본을 향했다.

1승 1패를 거둔 한국은 8일 정오 같은 장소에서 대만과 3차전을 치른다. 1승 2패를 올린 대만과의 경기는 한국의 8강 토너먼트 진출을 좌우할 중요한 일전이 될 전망이다.