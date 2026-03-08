이란 혁명수비대 “미군기지 공격한 것”

[헤럴드경제=이원율 기자]마수드 페제시키안 이란 대통령이 걸프 국가들에 사과하고 공격을 멈추겠다고 밝혔지만, 고작 몇 시간도 지나지 않아 바레인, 아랍에미리트(UAE), 카타르 등 걸프국가들이 이란의 공격을 받았다.

AP, AFP, 로이터통신 등 외신에 따르면 바레인 수도 마나마에서는 7일 오후(현지시간) 이란 공습으로 주택 등 건물에 불이 나고 물적 피해가 발생했다고 바레인 내무부가 밝혔다.

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 바레인 내 주파이르 미군기지를 공격했다고 주장했다. IRGC는 이날 주파이르 기지에서 이란 내 담수화 공장을 겨냥한 공격이 있었으며, 이에 따른 대응으로 미사일을 쐈다고도 했다.

UAE 국방부는 자국 방공망이 이날 오후 두바이에서 이란 미사일과 드론을 요격했다고 밝혔다.

두바이 알바르샤 지역에서는 요격된 물체의 잔해가 차량에 떨어져 아시아계 운전자가 숨졌다고 로이터가 두바이 당국을 인용해 전했다.

앞서 페제시키안 대통령은 국영 TV 연설에서 “임시 지도자위원회가 이웃 국가들이 이란을 공격하지 않는 한 이들 국가에 대한 공격을 중단하는 안을 승인했다”며 “우리는 역내(중동) 국가들에 적대감이 없다”고 사과의 뜻을 강조했다.

이란은 미국·이스라엘 공격을 받은 후 바레인·사우디아라비아·UAE 등 걸프 지역 국가의 미국 군사시설 등을 공격해왔다. 하지만 이 과정에서 민간인 피해가 커지며 비난 목소리도 확산했다. 이란은 걸프 국가가 아닌 이들 지역 내 미군 기지 등 미국의 자산을 겨냥했다고 강조 중이다.

이와 관련, 아바스 아라그치 이란 외무장관은 엑스(X·옛 트위터)에 올린 성명에서 “이웃 국가의 영토가 이란 공격에 사용되지 않는다는 점을 전제로 페제시키안 대통령이 역내 긴장 완화에 열린 자세를 보였음에도, 이러한 제안이 우리 역량과 결의, 의도를 잘못 이해한 도널드 트럼프 미국 대통령에 의해 즉시 묵살당했다”며 주변국 공격책임을 미국에 전가하는 태도를 보이기도 했다.

한편 국영 TV 연설 당시 페제시키안 대통령은 미국의 ‘무조건 항복’ 요구에 대해 “적들은 이란 국민의 항복을 바라는 그들의 소망을 무덤까지 가져가야 할 것”이라며 선을 그었다.

이는 트럼프 대통령이 “이란과의 합의는 ‘무조건 항복’ 외에 없을 것”이라고 밝힌 데 따른 반응으로 읽힌다.