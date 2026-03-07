3회 오타니-스즈키-요시다 3연발…4방 허용 다저스, 컵스, 레드삭스 소속 빅리거 위력 체코전 호투 김영규 7회 등판해 난조 3실점

[헤럴드경제=조용직 기자] 양국 국민들의 관심이 집중된 한일전에서 석패한 WBC 한국 야구대표팀 류지현 감독이 일본의 장타력과 7회 무너진 불펜을 패인으로 지적했다.

한국은 7일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 2차전 일본과 경기에서 6-8로 졌다. 경기 뒤 류지현 감독은 “경기 전 5회까지 어떻게 끌고 가느냐가 중요한 포인트라고 생각했다”며 “이에 맞춰 경기를 준비했지만, 홈런을 (많이) 허용하며 뜻대로 풀리지 않았다”고 밝혔다.

이날 한국은 일본의 빅리거 4명에게 4개의 홈런을 얻어맞았다. 귀한 선제득점으로 3-0으로 앞서던 1회말 스즈키 세이야에게 우월 투런포를 맞고 1점 차로 쫓겼다. 3회말에는 야구 천재 오타니 쇼헤이에게 우월 동점포와 스즈키의 연타석 홈런포인 역전 좌월 홈런을 맞고 선발 고영표가 내려왔다. 바뀐 투수 조병현도 곧바로 메이저리거 요시다 마사타카에게 솔로홈런을 맞으며 3-5로 점수 차가 벌어졌다.

이후 한국은 4회초 두 점을 뽑아 5-5 동점을 만들었으나 7회말 불펜 등판한 박영현(kt wiz)과 김영규가 제구 난조로 3점을 내주며 1점을 따라간 데 그쳐 6-8 패배로 끝났다.

7회에 김영규(NC 다이노스)를 마운드에 올린 데 대해서는 “(왼손 투수) 김영규는 1차전인 체코전에서 좋은 모습을 보였다”며 “좌타자인 (1번 타자) 오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스)와 (2번 타자) 곤도 겐스케(소프트뱅크 호크스)가 나올 때 위기 상황을 끊어줄 수 있는 투수로 봤다”고 말했다. 이어 “이런 부분들이 뜻대로 되지 않은 것 같다”며 아쉬움을 드러냈다.

강력한 일본 투수들을 상대로 9안타 6득점을 뽑아낸 타선에는 만족감을 표현했다. 류지현 감독은 “체코전에서 나왔던 공격력이 오늘 경기 1회부터 나왔다”며 “일본의 좋은 투수들을 상대로 경쟁력을 보여줬는데, 이런 흐름이 앞으로도 이어질 것 같다”고 예상했다.

또한 “비록 오늘 원하는 승리를 얻지 못했지만, 남은 경기들이 있는 만큼 차근차근 좋은 결과를 낼 수 있도록 준비하겠다”고 강조했다.

이날 타선에서는 저마이 존스와 이정후가 안타 2개씩 때렸고, 문보경과 투런포의 김혜성이 2타점씩 책임졌다.

1승 1패를 기록한 대표팀은 8일 같은 장소에서 대만과 조별리그 3차전을 치른다.