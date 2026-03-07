경유 리터당 1910원, 휘발유 1880원 국제유가 상승에 당분간 오름세 전망

[헤럴드경제=홍태화 기자] 정부가 가격 담합이나 매점매석 등 유가 상승을 부추기는 행위에 대해 엄정 대응에 나섰지만, 주유소 기름값은 7일에도 추가 상승했다.

한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오후 4시 기준 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 리터당 1889.43원으로 전날보다 17.61원 올랐다. 이미 휘발유보다 비싸진 경유는 전날보다 23.26원 오른 1910.59원으로, 1900원을 넘어섰다.

전국에서 유가가 가장 높은 서울의 경우 휘발유와 경유 모두 1900원 중반대에 진입했다. 서울 평균 휘발유 가격은 전날보다 11.43원 오른 1941.71원이었고, 경유 가격은 1963.36원으로 9.74원 상승했다.

다만 상승 폭은 전날에 비해 뚜렷하게 둔화됐다. 전날 같은 시간대 전국 휘발유 가격은 37.6원, 서울은 41.6원 상승했지만 이날은 모두 10원대 상승에 그쳤다.

경유 역시 전날 같은 시간대 전국 57.1원, 서울 58.8원 상승했으나 이날 상승 폭은 전국 20원대, 서울은 10원대 미만으로 줄었다.

주간 기준으로도 주유소 기름값 상승세는 3주째 이어졌다. 3월 첫째 주(1∼5일) 전국 주유소 휘발유 평균 가격은 지난주보다 55.3원 오른 1746.5원이었고, 경유 평균 판매 가격은 86.3원 상승한 1680.4원을 기록했다.

최근 미국의 이란 공격으로 중동 지역의 지정학적 긴장이 고조되고, 이란이 호르무즈 해협 봉쇄에 나서면서 국제유가와 국내 주유소 기름값이 동시에 급등하고 있다.

수입 원유 가격의 기준이 되는 두바이유는 지난주보다 15.6달러 오른 86.1달러였다. 국제 휘발유 가격은 19.1달러 상승한 98.0달러, 국제 자동차용 경유는 42.6달러 오른 134.8달러로 집계됐다.

이 같은 국제유가 변동은 통상 2∼3주가량의 시차를 두고 국내 주유소 가격에 반영된다. 대한석유협회 관계자는 “2월 넷째 주 석유제품 가격 상승과 최근 호르무즈 해협 봉쇄 등 중동 정세 악화 영향으로 다음 주 국내 주유소 가격도 상승세를 이어갈 것으로 보인다”고 말했다.

또 국내에서는 시장 불안 심리로 주유 수요가 늘고, 이를 틈타 가격을 올리는 사례도 있어 상승세가 빠르게 나타나는 것으로 분석된다.

이에 정부는 범부처 석유시장 점검반을 운영하고, 불법 석유 유통 위험군 주유소를 대상으로 시장 교란 행위 등에 대한 특별기획검사를 실시하기로 했다.

대한석유협회, 한국석유유통협회, 한국주유소협회 등 석유 3단체는 국제유가 상승이 국내 주유소 가격에 급격히 반영되지 않도록 적극 협조하겠다고 밝혔다.

정유사들은 공급 가격을 투명하게 공개하며 시장 질서 유지에 만전을 기하고, 충분한 물량을 주유소에 공급할 계획이다. 유통 단체들도 석유 대리점과 주유소 사업자들에게 가격 안정을 위한 계도와 협조 요청에 나설 예정이다.