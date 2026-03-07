김정관, 여한구 동시 방미해 협의 “쿠팡 문제 통상 영향 없어야” 강조

[헤럴드경제=홍태화 기자] 김정관 산업통상부 장관과 여한구 산업부 통상교섭본부장이 미국을 방문해 관세 문제 등을 통상 현안을 논의했다.

특히 여한구 본부장은 쿠팡 문제가 한미 통상 관계에 부정적인 영향을 미치지 않아야 한다는 점을 재차 강조했다.

산업부는 김 장관과 여 본부장이 지난 6일(현지시간) 미국을 방문해 하워드 러트닉 미국 상무부 장관과 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표를 각각 만나 미국 측과 통상 현안을 협의했다며 7일 이같이 밝혔다.

최근 미국 연방대법원이 도널드 트럼프 행정부가 국제경제비상권한법(IEEPA)에 근거해 부과한 상호관세 등 관세가 위법하다고 판결한 이후 고조된 미국의 관세 정책 불확실성을 완화하고 한미 관세 합의 이행을 진전시키기 위해 추진됐다고 산업부는 설명했다.

같은 날 여 본부장도 그리어 대표를 만나 통상 현안에 대한 의견을 나눴다. 여 본부장은 김 장관의 방미 일정에 맞춰 비공개로 미국을 찾았다.

두 사람은 한미 정상이 발표한 ‘조인트 팩트시트’(공동설명자료)에 따른 비관세 분야 이행 계획을 논의하고, 적절한 시기에 한미 자유무역협정(FTA) 공동위원회를 개최해 이행 계획을 확정하기로 했다.

아울러 미 무역법 122조·301조 관련 동향에 대해서도 협의한 것으로 전해졌다. 특히 미국의 쿠팡 투자사들이 무역법 301조에 대한 조사를 청원한 것이 한미 간 통상 관계에 부정적 영향을 미치지 않아야 한다는 우리 정부의 입장을 재차 전달했다.

앞서 쿠팡의 미국 투자사들은 쿠팡에 대한 한국 정부의 ‘부당하고 차별적인 행동’을 주장하며 트럼프 행정부에 무역법 301조 조사를 청원했다.