6.3지방선거 3개월 앞 다가오면서 서울시와 자치구 공무원들 선출된 장에 따라 위상 달라질 것 불가피해 몸 가짐 조심해야 할 듯

[헤럴드경제=박종일 선임기자]6·3 지방선거가 3개월 앞으로 다가오면서 서울 공직사회에도 묘한 긴장감이 흐르고 있다.

선거 결과에 따라 서울시와 25개 자치구의 권력 지형이 바뀔 수 있기 때문이다. 시장과 구청장이 바뀌면 핵심 간부 인사 역시 크게 흔들릴 수밖에 없다.

서울의 한 자치구 간부는 “선출직 단체장이 바뀌면 핵심 보직 간부 교체는 사실상 불가피하다”고 말했다. 정치적 책임을 함께 져야 하는 구조이기 때문이다.

실제 지방선거는 단순히 단체장 한 명을 뽑는 선거가 아니다.

선거 결과는 지방정부 내부 권력 구조까지 영향을 미친다.

서울시 역시 상황은 크게 다르지 않다. 오세훈 시장이 다시 당선될 경우 현재 정책 기조와 인사 라인에 큰 변화는 없을 가능성이 크다. 그러나 새로운 시장이 들어설 경우 핵심 간부 라인이 상당 부분 교체될 가능성이 높다는 분석이 나온다.

일부에서는 자치구 출신 간부들이 서울시 핵심 보직으로 이동하는 인사 변화 가능성도 거론된다.

자치구는 정치적 영향이 더 크게 작용한다.

총무·기획예산·자치행정·홍보·문화체육 등 구청장의 정책을 직접 뒷받침하는 핵심 부서 간부들은 선거 이후 교체되는 경우가 적지 않다.

이 때문에 현재 주요 보직을 맡고 있는 간부들은 선거 이후 동 주민센터나 다른 부서로 이동하는 사례도 흔하다.

하지만 행정 능력이 검증된 간부들은 시간이 지나 다시 핵심 보직으로 복귀하는 경우도 많다.

교체 폭은 자치구 상황에 따라 달라진다. 같은 정당 소속 구청장이 재선에 성공할 경우 인사 변화는 비교적 제한적일 수 있다. 반면 다른 정당 소속 구청장이 당선되면 조직 핵심 라인이 크게 바뀌는 경우도 있다.

이 때문에 지방선거가 다가올수록 공직사회 내부 긴장감도 높아진다.

서울시 한 간부는 “서울시는 1000만 시민을 대상으로 정책을 추진하는 조직이라 자치구보다 정치적 영향이 상대적으로 덜한 편”이라면서도 “그래도 선거 결과가 인사에 영향을 미치는 것은 피할 수 없는 현실”이라고 말했다.

선출직 단체장 체제에서 직업 공무원 역시 정치 환경의 영향을 받을 수밖에 없는 구조다.

결국 4년마다 돌아오는 지방선거는 정치인뿐 아니라 공직사회에도 ‘운명의 시간’이 되고 있다.

선거 날이 다가올 수록 몸 가짐을 조심해야 할 시간이 다가오고 있다.