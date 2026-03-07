[헤럴드경제=민성기 기자] 밴드 잔나비의 최정훈을 장기간 스토킹한 가해자에 대한 법적 처벌 결과가 공개됐다.

6일 잔나비 소속사 페포니뮤직은 공식 SNS를 통해 아티스트 최정훈의 개인 공간 및 주변을 침해해 온 악성 가해자에 대한 고소 사건 결과가 최종 확정되었음을 공지했다.

소속사는 “가해자는 최정훈이 운영하는 네이버 블로그 ‘블로그명 정춘’에 수백 차례에 걸쳐 살해 협박과 사적 만남 요구, 욕설 등이 담긴 비밀 댓글을 지속적으로 게시했다”며 “또 소속사 인근을 찾아오는 등 일방적인 스토킹 행위를 이어왔다”고 밝혔다.

이어 “법률대리인을 통해 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반과 성적 수치심을 유발하는 글과 사진을 게시한 행위에 대해 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(통신매체이용음란) 혐의로 고소를 진행했다”며 “법원은 가해자에게 벌금 500만 원을 선고하고 스토킹 치료 프로그램 이수 명령을 내렸다”고 전했다.

또 “앞으로도 온라인상의 악성 게시물로 인한 명예훼손, 모욕, 허위사실 유포, 통신매체이용음란 행위 등에 대해 적극적으로 법적 대응을 이어갈 예정”이라며 “가해자에 대해서는 원칙적으로 합의나 선처 없이 엄중한 책임을 물을 것”이라고 강조했다.

그러면서 “팬들의 제보와 자체 모니터링을 통해 악성 게시물을 상시 채증하고 있다”며 “아티스트가 안정적인 환경에서 활동에 전념할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.