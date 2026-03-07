[헤럴드경제=민성기 기자] 경기 파주의 한 아파트에서 1년가량 민폐 주차를 반복해 온 차주 때문에 고통받고 있다는 입주민의 사연이 전해졌다.

지난 5일 자동차 온라인 커뮤니티 ‘보배드림’ SNS에는 ‘비매너 주차 제보’라는 제목의 게시물이 올라왔다.

해당 글에는 한 누리꾼으로부터 제보받은 사진 여러 장이 첨부돼 있었다. 사진에는 검은색 그랜저 차량이 아파트 지하 주차장 곳곳에 민폐 주차해 놓은 모습이 담겼다.

제보자는 “사진 촬영 장소는 파주 운정신도시의 한 아파트”라며 “1년 동안 상시로 위반 주차하는 차량이 있어 제보하고자 사진을 보냈다”고 설명했다.

이어 “관리사무소에서 뭐라고 해도 문제의 차주는 욕하면서 자기 건들지 말라고 한다더라”며 “단속 스티커를 붙이면 주차장 기둥에 보란 듯 붙이고 간다”고 토로했다.

제보자는 “처음엔 자기 다리가 불편하니까 장애인 스티커 받기 전까지만 마음대로 주차한다고 했다”며 “근데 아직 스티커 발급도 안 됐고, 주차도 각양각색으로 해대는 중”이라고 부연했다.

그러면서 “위반 주차에 대해 별도 관리비를 부과하는 내부 규율이 있는데, 입주자대표회의에선 아무 조치가 없다”며 “답답한 마음에 온라인 제보라도 하는 것”이라고 덧붙였다.

누리꾼들은 제보자의 글에 공감하며 “공동체 생활에서 규칙 못지킬 거면 제발 단독주택에 살아라”, “다리가 아니라 머리가 아픈 사람인 듯”, “저런 무개념은 사회생활이나 제대로 하는지 궁금하다”, “이기주의적인 마인드로 사회생활이나 제대로 하는지 궁금하다”, “제대로 민폐다”라는 등의 반응을 보였다.