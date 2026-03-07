서경덕 성신여대 교수 지적 “침략전쟁 역사 부정 안 돼”

[헤럴드경제=홍태화 기자] 7일 저녁 일본 도쿄돔에서 열리는 ‘2026 월드베이스볼클래식(WBC)’ 한일전이 욱일기 응원이 또 등장할 수 있다는 우려가 나오고 있다.

서경덕 성신여대 교수는 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “WBC, 아시아프로야구챔피언십(APBC) 등 야구 한일전에서 욱일기 응원이 많이 등장했다”며 “이번에도 욱일기 응원이 나오면 주최 측에 즉각 항의 메일을 보낼 예정”이라며 이같이 밝혔다.

그러면서 “특히 외신 기자단에 이런 상황을 제보해 전 세계에 욱일기 응원의 문제점을 더 널리 알려 나갈 계획”이라고 덧붙였다.

2023년 3월 WBC 한일전 때는 도쿄돔 관중석에서 일본인이 욱일기 응원을 펼쳤고, 그해 11월 APBC 한일전에서도 등장했다.

서 교수는 “욱일기는 일본의 군국주의와 제국주의를 상징하는 깃발”이라며 “욱일기 응원은 과거 일본이 범한 침략전쟁의 역사를 부정하는 짓이며, 아시아인들에게는 전쟁의 공포를 다시금 상기시키는 행위”라고 지적했다.