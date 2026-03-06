6일 7시 30분 ‘봄맞이 우리동네 뒷골목 대청소의 날’ 진행…이필형 구청장, 직원, 주민과 회기동 현장서 뒷골목 청소, 무단투기 정비 등

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 15개 전 동에서 6일 오전 7시 30분 동별 청소취약지역 대상으로 ‘봄맞이 우리동네 뒷골목 대청소의 날’을 진행했다.

이는 구가 새봄을 맞아 생활 속 청결 사각지대를 해소하고 쾌적한 도시환경을 조성하기 위해 2월 26일부터 3월 18일까지 3주간 진행하는 ‘봄맞이 대청소’의 일환으로 추진됐다.

이날 이필형 동대문구청장은 회기동(경희대 회기랑길) 현장에서 직원과 동 주민센터 인력, 지역 주민 단체 등과 함께 뒷골목·이면도로 청소, 무단투기 정비, 빗물받이 준설, 관리시설물 주변 환경정비 등을 진행했다.

‘봄맞이 대청소’는 골목길·이면도로 및 동별 청소취약지역 청소, 도로 물청소·분진(노면) 청소, 부서별 관리시설물 환경정비를 중심으로 진행되며, 구청 전 직원이 동참해 현장 실행력을 높인다는 방침이다.

골목길·이면도로 대청소에는 환경공무관 116명과 동주민센터 공공근로 등이 참여해 쓰레기 수거, 지하철역·버스정류장·학교 통학로 등 다중이용시설 주변 정비, 상습 무단투기 지역 정비 및 안내문 부착, 방치 폐기물·적치물 제거 등을 집중 추진한다.

부서별로도 소관 시설을 일제 정비한다. 거주자우선주차구역·공영주차장 주변 정비, 재개발지역 무단투기 쓰레기 처리 및 공사현장 가림벽 보수·불법 부착물 제거, 가로변·전통시장 밀집지역·골목길 방치 적치물 정리, 교각·육교 등 도로시설물 청소·정비, 빗물받이 퇴적물 청소 및 하천(중랑천·정릉천·성북천) 시설물 정비, 공원·가로녹지대 및 배봉산 둘레길 등 녹지공간 환경정비를 추진한다.

봄철 대청소 이후에도 청결을 유지하기 위해 4월부터 11월까지 매월 마지막 주 수요일 ‘동별 클린데이’를 운영한다. 동별 클린데이는 주민센터 청소가용인력(직원, 자활근로자 등)과 지역 참여 인력을 활용해 상습 무단투기 지역 등 취약지를 정기적으로 정비할 계획이다.

구 관계자는 “이번 봄맞이 대청소는 전 직원이 함께 참여해 골목까지 직접 살피는 현장형 환경정비에 중점을 두고 있다”며 “주민 여러분께서도 내 집 앞·내 점포 앞 청결 유지와 올바른 쓰레기 배출에 함께해 주시길 바란다”고 밝혔다.