국내 유일 전문조직 갖춰 ‘토탈 인테리어솔루션’ 공급 호텔업계 구애 쏟아져…3년 내 매출 2000억원 목표

현대리바트가 B2B 사업영역을 아파트에서 호텔·리조트·레지던스 등 상업공간으로 확장한다. 이른바 ‘토탈 인테리어솔루션’ 사업으로, 리바트는 국내 유일 전문조직을 갖춘 회사로 평가된다.

토탈 인테리어솔루션은 가구와 예술작품 공급에 그치지 않는다. 공간인테리어 기획과 설계부터 제작, 납품, 시공, 사후관리까지 제공한다. 리바트는 서울 역삼동에 개관 예정인 호텔 ‘트레블로지 역삼’에 토탈 인테리어솔루션 공급계약을 했다. 이 계약으로 호텔 내 183개 객실과 회의시설, 투숙객용 라운지 등 모든 공간을 대상으로 서비스를 하게 된다.

앞서 지난해 9월 서울 역삼동 하이엔드 레지던스 ‘더 갤러리 832’의 루프톱 공간과 스카이라운지에 토탈 인테리어솔루션 공급계약을 맺고 시공 중이다. 이처럼 연이은 수주는 업계에서 유일하게 전문조직과 경쟁력을 보유하고 있어서다.

핵심 조직은 ‘디자인랩’과 ‘아트랩’. 디자인랩은 가정용가구와 인테리어, 오피스가구 구분 없이 디자이너 70여명을 한 데 모은 디자인 연구조직이다. 부품의 조합과 연결이 자유로운 오피스가구의 특성에 가죽과 원목 같은 가정용가구 소재를 접목하는 등 차별화된 공간디자인을 구현해준다. 상업·주거공간에 예술품과 조형물을 공급하는 아트랩은 품격에 걸맞는 예술작품·조형물을 기획, 제작해준다.

리바트의 토털 인테리어솔루션의 기폭제는 2022년 인천 영종도 ‘인스파이어 엔터테인먼트 리조트’ 수주. 1275호실에 달하는 전 객실은 물론 로비, 라운지, 1만5000석 규모의 공연장인 ‘아레나’의 VIP라운지와 카지노, 식음료(F&B) 공간을 포함한 전체 부대시설을 대상으로 맞춤가구, 예술작품, 소품 등을 공급·시공했다.

이 사례가 입소문이 나면서 국내외 호텔들에서 토탈 인테리어솔루션 공급 요청이 이어지고 있는 것으로 전해진다. 현재 1000억원대 수준인 이 사업 매출을 3년 내 2000억원까지 끌어올린다는 목표다.

현대리바트 관계자는 “공간의 예술성과 가치를 높일 수 있는 밸류애드 컨설팅을 통해 사업수주를 확대할 계획”이라며 “건설·부동산시장의 불황을 돌파하기 위한 유력한 방안이자 성장동력으로 육성해 나가겠다”고 했다.