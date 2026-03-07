여천NCC, 납사 수급 차질 ‘불가항력’ 선언 각사, 가동률 조정 등으로 공급 불확실성 대응 단독 NCC업체일수록 수급 안정성 타격 클 듯 구조조정 중 원재료 상승 리스크까지 불가피

[헤럴드경제=고은결 기자] 중동 전쟁 여파로 국내 석유화학업계의 원료 수급 불안이 본격화하고 있다. 호르무즈 해협 해상 수송 차질로 핵심 원료 확보가 어려워지고 가격이 치솟으며, 일부 업체는 공급 계약 이행까지 어려워졌다. 업황 침체 속에서 구조조정으로 반등을 모색하던 국내 업계는 또다른 변수를 맞게 됐다.

7일 나이스신용평가 보고서에 따르면 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 발발 이후 석유화학사의 주요 원재료 중 하나인 납사 가격은 20% 이상 뛰었다. 이번 전쟁으로 호르무즈 해협 내 해상 수송이 사실상 중단됐는데, 국내로 들여오는 납사의 절반 이상이 이 해협을 통과하기 때문에 도입 일정이 밀리고 있어서다. 원유를 정제하는 과정에서 생산되는 납사는 원재료인 원유 가격과 연동되는 구조여서, 국제유가 변동에 따른 가격 상승 압력도 받고 있다.

여천NCC, 불가항력 선언…공급 지연 가능성 통보

전쟁 상황을 감안하면 빠른 시일 내 원재료 조달 환경이 안정화될 가능성은 제한적이란 분석이다. 이런 가운데 실제 국내 나프타분해설비(NCC)업체 사이에서 ‘불가항력(Force Majeure)’ 선언까지 나오며 중동발 수급 불안이 현실화되는 모습이다.

여천NCC는 중동산 납사 수급에 차질이 발생함에 따라 지난 4일 일부 고객사에게 제품 공급 계약의 이행이 일시적으로 지연되거나 조정될 수 있다고 통보하며 불가항력을 선언했다. 이는 천재지변과 전쟁 등 당사자가 통제할 수 없는 외부 사건으로 인해 계약 이행이 불가능할 때 계약상 책임을 면제받을 수 있는 불가항력 조항에 의한 것이다. 여천NCC는 원료 조달 차질에 대응하기 위해 생산설비 가동률을 하향할 계획인 것으로 전해진다.

국내 석화업계는 이미 중국·중동발 기초유분 공급 과잉으로 부진을 겪는 상황에서 원료 수급 차질이란 추가 부담을 떠안게 됐다. 국내 NCC 설비 보유 업체들은 납사 상당 물량을 중동으로부터 수급해왔으며, 현재 1개월 내외 비축분을 확보하고 있는 것으로 파악된다. 이에 각사는 가동률 하향 조정과 정기보수 일정 변경 등 운영 전략을 재검토하고, 대체 조달처 확보 등에 나설 것으로 보인다.

사태 장기화 시 원료가격·운임 상승

사태가 장기화될 경우 비용 부담은 더 늘게 될 전망이다. 업계는 이미 구조적 공급 과잉 상황에 놓여있어 원료 가격 상승분을 제품 가격에 즉각 전가하기도 어렵다. 중동 외 아프리카 등에서 원료를 조달하거나 대체 운송 루트를 활용하더라도, 해상 운송거리가 늘어 운임 상승과 원료 가격 상승이 불가피하다. 정유사와 연계된 사업구조를 보유한 업체의 경우 원료 수급 측면에서 상대적으로 대응 여력이 괜찮지만, 단독 NCC업체일수록 타격이 클 것으로 보인다.

앞서 국내 석화업체들은 지난해부터 진행한 고강도 구조조정 효과로 손실 폭 축소 등을 기대했다. 증권가에서는 롯데케미칼의 경우 대산공장 구조조정으로 연간 약 2000억원의 비용 절감 효과가 있을 것으로 보고 있다. 그러나 이번 사태로 원재료 수급 차질부터 비용 부담까지 폭증하며 우려가 커진 분위기다. 현대차증권은 “단기간 내 호르무즈 해협 통항 안정화시 업황에 긍정적일 수 있지만, 장기화시 원재료 조달 불확실성이 지속될 수 있다”며 “구조조정 효과는 긍정적이나, 중동 불확실성 해소 이후의 상황이 더 중요하다”고 했다.