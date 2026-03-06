[헤럴드경제=함영훈 기자] 필리핀 대표 항공사 세부퍼시픽항공이 창립 30주년 기념 프로모션을 시작했다고 6일 밝혔다.

오는 11일까지 진행되며, 세부·마닐라 행 편도가 최저 6만3000원부터이다. 탑승 기간은 2026년 11월 1일부터 2027년 3월 31일까지이다.

세부퍼시픽항공은 한국에서 세부와 마닐라로 직항편을 운항하며, 필리핀의 다양한 매력을 경험할 수 있는 관문 역할을 하고 있다.

세부는 에메랄드빛 바다와 아름다운 해변, 그리고 음식으로 사랑받고 있다. 또한 비사야 및 민다나오 지역으로 연결되는 허브 도시로, ‘미소의 도시’로 불리는 바콜로드 등 필리핀 25개 도시로 편리하게 여행할 수 있다.

마닐라는 휴양과 문화를 모두 즐길 수 있는 도시다. 세부퍼시픽의 국내선 네트워크를 통해 마닐라에서 필리핀 내 26개 도시로 연결된다. 마닐라에서 약 2시간 거리에 위치한 클락은 5성급 리조트와 골프장 등 다양한 레저 시설을 갖춘 지역으로, 보라카이 등 인기 여행지로 이동하기 편하다고 항공사측은 소개했다.

세부퍼시픽은 마닐라를 비롯해 클락, 세부, 일로일로, 다바오 등 주요 허브를 중심으로 필리핀 전역을 촘촘하게 연결하고 있다. 현재 아시아, 호주, 중동 지역을 포함해 국제선 26개, 국내선 35개 노선을 운항 중이다.