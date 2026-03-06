“용산국제업무지구 1만호 공급…정부, 무리한 계획” “학교 문제 해결 전제로 8000호까지 검토” “대안없이 밀어붙이면 최소 2년 이상 소요”

[헤럴드경제=박병국 기자] 오세훈 서울시장은 6일 정부의 용산국제업무지구 1만가구 주택 공급 계획에 대해 “정부의 주택공급 확대 필요성은 공감하나 용산의 전략적 위상을 감안하면 무리한 공급 규모 확대는 미래를 잃어버리는 선택이 될 수 있다”고 비판했다

오 시장은 이날 오후 국회 의원회관에서 열린 토론회 ‘주택 1만호 공급 논란과 올바른 해법 모색을 위한 토론회- 용산국제업무지구 글로벌 허브인가 거대 베드타운인가’에 참석해 “용산국제업무지구는 글로벌기업 유치와 미래 일자리 창출을 위한 핵심 전략 공간으로 ’글로벌 비즈니스 허브‘를 조성한다는 방향은 수년간 논의와 검토 끝에 세운 분명한 원칙”이라며 이같이 말했다.

이날 토론회에는 유석연 서울시립대 도시공학과 교수를 좌장으로, 도시계획·주택 분야 전문가와 용산 지역주민 및 인근지역 학부모 등 100여 명이 참석했다.

오 시장은 “국토교통부와 이미 합의된 주택공급 규모는 6000호로, 서울시는 학교문제 해결 전제하에 합리적 상한선으로 최대 8000호까지 검토해왔다”며 “대안 없이 1만호를 밀어붙인다면 학교 신설과 행정절차에 최소 2년 이상이 더 소요되고, 20평대 소형 위주 공급과 1인당 녹지면적 40% 감소 등 주거의 질이 대폭 하락할 것”이라고 강조했다.

마지막으로 “양을 늘리는 대신 질을 포기한 주거 정책은 결국 시민의 삶의 질을 빼앗는 결과로 서울시가 키워온 경쟁력을 스스로 깎아내리는 일”이라고 꼬집었다.