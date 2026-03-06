금융소비자보호 전문가 발탁 금융 현장 경험도 두루 갖춰

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 6일 사외이사후보추천위원회를 열고 연태훈 한국금융연구원 선임연구위원을 신임 사외이사 후보로 추천했다고 밝혔다.

문수복·김성진·이정숙 사외이사 3인은 임기 1년의 중임 사외이사 후보로 추천됐다.

연태훈 신임 사외이사 후보는 서울대 경제학과를 졸업하고 미국 미시간대에서 경제학 석사·박사 학위를 취득했다. 한국조세연구원, 한국개발연구원(KDI)을 거쳐 현재 금융연구원에서 자본시장과 금융소비자보호를 포함한 금융시장 전반을 연구하고 있다.

특히 금융소비자보호 분야 연구를 통해 금융소비자보호법 제정에 기여했으며 ‘금융소비자보호 강화 방안’, ‘금융소비자 역량 강화의 필요성과 정책 제언’ 등 다수의 논문과 연구보고서를 발표했다. IBK투자증권, Sh수협은행, 현대카드, 한국성장금융투자운용의 사외이사를 역임했으며 신용회복위원회 심의위원, 금융위원회 갈등관리심의위원장으로 활동하는 등 금융 현장 경험을 갖추고 있다.

국민은행 사추위는 총 여섯 차례에 걸친 회의와 세 차례에 걸친 후보자군 선별 과정 및 자격 검증 절차를 통해 최종 후보를 선정했다.

사추위 관계자는 “금융상품과 서비스를 이용하는 소비자의 권익을 보호하고 공정하고 신뢰받는 금융환경을 조성하기 위해 금융소비자에 대한 깊은 이해와 풍부한 경험을 갖춘 연태훈 후보를 신임 사외이사 후보로 추천했다”고 선정 배경을 설명했다.

이번에 추천된 후보들은 오는 25일 열리는 정기 주주총회 의결을 거쳐 사외이사로 정식 선임될 예정이다. 서태종 사외이사는 최장 임기가 만료돼 오는 주주총회를 끝으로 퇴임한다.