[헤럴드경제=김성훈 기자] 우리나라보다 앞서 ‘학부모 갑질’ 문제를 겪은 일본의 교사 부족 현상이 한층 더 악화한 것으로 나타났다.

6일 일본 문부과학성에 따르면, 지난해 4월 개학 시점에서 전국의 공립 초중고 및 특수학교 교사가 필요 인원 대비 4317명 부족했던 것으로 파악됐다.

2021년에는 2558명 부족했는데, 70% 가량 늘어난 것이다.

문부과학성 당국자는 현지 언론에 “심각한 상황”이라고 말했다.

새 학기에 담임을 맡을 교사가 없어 학급의 정원을 늘리거나, 교장·교감이 임시로 담임을 맡는 현상이 일어나고 있다. 보충수업 담당 교사가 없어 자율 학습으로 대체하는가 하면 중학교 교사를 초등학교에 배치하는 사례도 있는 것으로 전해졌다.

교사 부족의 원인은 복합적이다. 1980년대 대규모로 채용한 교사들이 퇴직 시기를 맞이한 데다 신규 교사 희망자는 줄고 특수학교(학급)는 증가한 데 따른 것으로, 출산휴가나 병가로 인한 결원도 원인으로 꼽힌다.

일본에서는 공립학교 교사가 장시간 노동과 학부모 대응의 어려움, 학생이 교사를 폭행하는 등 교권 추락으로 인기를 잃어가고 있다. ‘몬스터 페어런츠(괴물 학부모)’라는 신조어까지 있을 정도로 학부모 갑질 문제가 심각하다.

일본의 공립 초등학교 교사 임용 경쟁률은 2000년 12.5대 1이었으나 지난해에는 2.5대 1까지 떨어져 1979년 조사 시작 이래 최저를 기록했다.

문부과학성은 출산·육아 휴직 대체 교사의 정규화, 근무 방식 및 처우 개선 등을 통해 교사 부족 문제에 대응해왔지만 해결은 요원한 상황이라고 마이니치신문은 전했다.