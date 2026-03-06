[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]2023년 8월28일 혼자 산책하던 여성을 강간살인한 최윤종(30)씨가 검거됐다.

혼자 산책하던 여성을 강간살인한 그의 범행 장소는 관악산생태공원 둘레길 근처다. 관악산에서는 이미 30년전부터 최윤종과 유사한 성폭행, 강도, 금품갈취 사건이 반복됐다. 당시 관악산 등산객들은 이런 흉악범을 ‘관악산 다람쥐’라고 부르며 공포에 떨었다. 이들이 다람쥐처럼 산을 타고 돌아다니며 범죄를 저질렀기 때문이다.

성남시(시장 신상진)는 시민들이 보다 안심하고 산책로를 이용할 수 있도록 영장산과 불곡산 일대 산로에 ‘범죄예방 서비스’를 6일부터 도입한다.

이번 서비스는 야간이나 인적이 드문 구간에서 발생할 수 있는 범죄를 사전에 예방하기 위한 것으로, 성남도시정보통합센터 관제와 연계해 위급 상황 시 신속한 대응이 가능하도록 구축됐다.

K관제센터는 접수된 상황을 즉시 확인하고 분석한 뒤 경찰 및 소방과 연계해 신속하게 대응한다. 해당서비스는 24시간 365일 상시 운영된다.

서비스 대상 지역은 시민 이용률이 높은 영장산과 불곡산 일대 산책로로, 평소 산책과 등산객이 많아 안전관리 수요가 높은 대표적인 생활형 등산로다. 시는 지난달 중순 시스템 구축을 마무리한 후 시험 운영을 거쳐 본격 시행에 들어갔다.

성남시 관계자는 “산책로는 시민들이 일상 속에서 자주 찾는 휴식 공간인 만큼 안전한 이용 환경을 만드는 것이 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 스마트 기술을 활용한 범죄 예방 서비스를 확대해 시민들이 체감할 수 있는 안전한 도시 환경을 만들어 가겠다”고 말했다.