[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기문화재단은 도내 지속 가능한 문화예술교육 기반을 마련하고, 도민 일상에 스며드는 문화예술교육 확산을 위하여 ‘2026 경기문화예술교육 공모’를 시행한다.

이번 공모는▷영아 문화예술 콘텐츠 개발 ▷문화다양성 공모 ‘다이아 프로젝트’ ▷지역문화예술교육 기반구축 판로지원 공모 ㈜노는 예술’ 등 총 3개 사업으로 구성되며, 3월 6일부터 진행된다.

올해 공모는 변화하는 문화예술교육 정책 환경에 발맞춰 사업 구조를 전면 개편한 것이 특징이다. 이에 따라 사업 내용과 추진 방향이 일부 조정됐다.

먼저 ‘영아 문화예술 콘텐츠 개발’ 사업은 36개월 미만 영아와 보호자의 문화향유 기회 확대를 목표로 한다. 지난해에는 프로그램 개발과 운영에 한정해 지원했으나, 올해는 신규 개발 콘텐츠의 초연까지 지원 범위를 확대했다.

특히 초연은 경기도어린이박물관 또는 경기북부어린이박물관과 협업해 진행할 예정으로, 영아 문화예술교육의 접근성을 높이고 도내 협력 구조를 강화할 계획이다. 경기도 소재 어린이 문화기반시설을 대상으로 총 4건을 선정하며, 시설당 최대 3천만 원까지 지원한다.

문화다양성 공모 ‘다이아 프로젝트’는 도내 문화예술 단체 및 개인을 대상으로 문화다양성 기반의 활동을 지원한다. A유형은 문화예술 현장에서 적용 가능한 문화다양성 실천 프로젝트를, B유형은 문화다양성을 주제로 한 자발적 모임과 실험 등 학습모임 운영을 지원한다. 총 12건 내외를 선정할 예정이며, A유형은 건별 최대 1천 만원까지 지원하며, B유형은 건별 5백 만원을 정액 지원한다.

지역문화예술교육 기반구축 판로지원 공모 ‘노는 예술’은 지역의 문화예술교육 수요와 특수성을 반영해 지원 대상을 확대하고 방식을 다각화했다. 지난해에는 단체 경력에 따라 구분해 지원했으나, 올해는 경력 구분 없이 모든 예술교육단체가 신청할 수 있도록 참여 대상을 확대했다. 또한 예술교육단체(개인)와 수요시설 간 총 40건의 매칭을 지원하며, 건별 최대 1천만 원을 지원할 예정이다. 아울러 수요시설의 자부담 비율을 기존 100%에서 10~30% 수준으로 완화해 문화예술교육 참여 문턱을 낮춘다.