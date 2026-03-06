노사발전재단 ‘실노동시간 단축 지원단’, 광고대행업체 현장 방문 일터혁신 상생컨설팅, 유연근무 장려금 받고 이직률 50%→11%로 감소

[헤럴드경제=이태형 기자] 실노동시간 단축을 위한 정부 차원의 현장 점검이 제조업, 서비스업 등 다양한 업종과 지역을 대상으로 이어지고 있다.

노사발전재단은 6일 서울 마포구 광고대행업체 엠트리아이앤씨를 찾아 노동시간 단축에 따른 조직문화 개선과 인력 유지 성과를 점검했다고 밝혔다.

엠트리아이앤씨는 지난 2024년 노사발전재단의 일터혁신 상생컨설팅에 참여해 장시간 근로개선과 고용문화 개선을 추진했다.

매주 금요일 2시간 조기퇴근제를 도입해 실노동시간을 주 40시간에서 주 38시간으로 단축하면서도 임금은 전액 보전하는 제도를 운영하고 있다.

이와 함께 시차출퇴근제와 간주 근로시간제를 도입하고 관련 취업규칙을 정비했고, 유연근무 장려금과 연계해 제도를 안착시켰다.

또 팀장 중심의 단계별 고충 처리 체계를 마련하고 직장 내 괴롭힘·성희롱 관련 규정을 정비하는 등 조직문화 전반의 개선도 병행했다.

그 결과 제도 도입 이전 50% 수준이던 이직률이 11%로 감소하는 등 조직 안정성과 인력 유지 측면에서 의미 있는 변화가 나타났다.

이날 방문에 앞서 재단은 올해 1월에는 경기도 파주 소재 컵홀더 제조기업 ‘다마요팩’을 방문해 실노동시간 단축 사례를 확인한 바 있다.

박종필 노사발전재단 사무총장은 “실노동시간 단축은 선언이나 제도 도입만으로 완성되는 것이 아니라, 기업 현장에서 노사가 함께 실행하고 조정해 나가는 과정에서 비로소 변화로 이어진다”며 “노사발전재단은 업종과 규모에 맞는 현실적 모델을 현장에서 함께 설계하고, 실행과 안착까지 지원하는 기관이 되겠다”고 말했다.