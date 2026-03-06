‘KB희망서포터즈’ 20기 패널 8명 선발 치매 단계별 리스크·비용 부담 조사

KB손해보험은 공식 고객 패널 ‘KB희망서포터즈’ 20기를 출범시키며, 은퇴 전환기 고객의 치매·간병 보장 공백 점검에 나선다고 6일 밝혔다.

KB손보는 지난 5일 서울 강남구 역삼동 20기 발대식을 개최했다. 2012년 1기를 시작으로 운영해 온 이 프로그램은 지난 14년간 총 970여건의 제안 아이디어를 제도 개선과 프로세스 혁신으로 연결하며 고객 중심 경영의 기반을 다져왔다. 이번 20기 1차 과제는 ‘은퇴 전환기 고객의 치매·간병 보장 수요 점검’이다. 평균 수명 연장으로 노후 기간이 길어지는 가운데 치매와 장기 간병은 고객과 가족 모두에게 가장 큰 부담으로 꼽힌다. 새롭게 선발된 8명의 고객 패널은 앞으로 4개월간 치매 진행 단계별(전조-진단-중증-요양) 리스크를 중심으로 비용 부담, 돌봄 공백, 정보 부족 등 현실적 어려움을 조사한다.

아울러 시설급여·재가급여 선호도, 정부 지원 제도 인식 수준, 보험료 수용성 등도 종합 분석해 상품·서비스 개선 방향을 제안할 예정이다. 이 외에도 고객센터 7곳, 지역 창구 30곳을 대상으로 고령·취약 고객 관점의 현장 인프라 점검도 병행한다.

20기는 발대식을 시작으로 내달 과제 수행·점검 회의를 거쳐 5월 초 최종 개선 의견을 발표할 예정이다.

박미라 KB손보 소비자보호본부장은 “이번 20기 활동은 상품 확대가 목적이 아니라 고객이 노후를 준비하는 과정에서 진정으로 필요로 하는 보장을 확인하는 데 의미가 있다”며 “고객의 목소리를 제도와 서비스에 반영해 차별화된 고객 가치를 지속 제공하겠다”고 말했다. 박성준 기자