[헤럴드경제=최원혁 기자] 아내가 차에 치여 숨진 교차로에 ‘신호등 설치’를 촉구해 온 미국 남성이 같은 교차로에서 숨지는 비극적인 사건이 벌어졌다.

지난 2일(현지시간) 9뉴스 등 현지 언론에 따르면 미국 콜로라도주 그린우드 빌리지의 한 교차로에서 차량 두 대가 충돌했고 이 사고로 남성 한 명이 숨졌다.

앞서 지난 2024년 5월에도 같은 교차로에서 59세 여성 앤디 골드버그가 차에 치여 숨지는 사고가 발생한 바 있으며 그의 남편 게리 골드버그(82)가 신호등 설치 청원 운동을 전개해왔다고 매체는 전했다.

그런데 이번 사고로 숨진 남성 바로 게리 골드버그였다는 사실이 뒤늦게 알려지면서 큰 충격을 안겼다.

그는 당시 사촌과 점심 식사를 하기 위해 이동하는 중이었는데, 사촌은 기다림 끝에 자리를 떴다가 뒤늦게 사고 소식을 들은 것으로 파악됐다.

지난해 11월 게리는 9뉴스와의 인터뷰에서 “아내의 죽음을 겪고, 앞으로 이런 일이 누구에게도 일어나지 않았으면 하는 마음이 얼마나 큰지 계속 생각하게 됐다”고 밝혔다.

그러면서 “이번 일로 좋은 변화가 생긴다면 그녀의 죽음이 헛되지 않았다는 생각이 들 것”이라며 “마음을 정리하는 데 큰 힘이 될 것 같다”고 했다.

당시 게리는 ‘앤디의 빛’이라는 이름의 청원서를 만들고, 교차로의 안전 시설 개선을 요구하고 있다.

주민들은 해당 교차로에서 교통사고가 빈번하게 발생해왔다고 입을 모았다.

한편 그린우드 빌리지 측은 신호등 설치 제안을 아직 검토 중인 것으로 알려졌다.