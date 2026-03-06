지역상품권 구매 동참 캠페인 전개 기업 등 복지경비로 ‘울산페이’ 지급

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시는 지역경제 활성화를 위해 6일 울산시청 본관 2층 대회의실에서 ‘2차 지역상품권 구매 동참 확약서 전달식’을 가지고 소상공인 재도약 및 안전망 강화 시책을 추진한다고 밝혔다.

이번 행사는 울산상공회의소가 주관하는 ‘지역상품권 구매 동참 캠페인’ 확산의 일환으로 기업·공공기관·단체가 직원들의 복지성 경비를 울산페이나 온누리상품권으로 구매해 지역 내 소비를 촉진하기 위해 열렸다.

이날 행사에는 김두겸 울산시장을 비롯해 울산상공회의소, 울산지방중소벤처기업청, 소상공인시장진흥공단 부산울산본부, 울산 지역 구·군 소상공인연합회 등 지역경제 활성화 협약기관과 지역상품권 구매에 동참한 기업·기관 관계자들이 참석했다.

울산시는 지난해 9월 1차 전달식을 가지고 14개 기업·기관이 지역상품권 85억원 구매로 시작해 지금까지 22개사가 107억원을 구매했다.

이날 2차 전달식에는 HD현대일렉트릭, HD현대중공업, S-OIL㈜, 고려아연㈜, 울산상공회의소, 전국플랜트건설노동조합, ㈜풍산, 한국동서발전㈜ 등 8개 기업·기관이 참여해 22억원을 구매했다.

울산시는 법인·단체가 울산페이 구매하면 1억원 미만은 5%, 1억원 이상 7%까지 추가 충전금을 지원한다.

울산시는 이와 함께 지역 소상공인의 재도약 시책으로 ▷5~8월 울산페이 환급률 10%→13%로 확대 ▷소상공인 최대 8000만원 재기지원금 융자 ▷산재보험 가입 소상공인 300명에 보험료 납부액의 30~50% 지원 ▷270억원 규모 정책자금 특례보증 등을 시행하기로 했다.