할인차량 기존 8종서 12종으로 확대

현대자동차는 중소업체의 비중이 확대되고 있는 렌터카 업계의 최근 상황을 고려해 현대차 구매 시 다양한 혜택을 제공하는 ‘렌터카 상생 특별 프로모션’을 실시한다고 6일 밝혔다.

먼저, 현대차는 할인 혜택 제공 대상을 확대했다. 기존에는 차량 구매 직전 연도에 현대차를 12대 이상 구입했을 때만 할인 혜택을 제공했는데, 이번 프로모션을 통해 전년도 구매 대수와 상관없이 할인 혜택을 제공한다.

또한, 할인 혜택 적용 차량을 ▷투싼 ▷싼타페 ▷코나 ▷아이오닉 5 ▷아이오닉 6 ▷쏘나타 ▷그랜저 ▷쏠라티 등 기존 8개에 스타리아와 제네시스 ▷G80 ▷GV70 ▷GV80을 추가해 12개로 늘렸다.

이어 할인 금액을 최대 100만원으로 높여 렌터카 업체의 신차 구매 비용 부담을 낮췄다. 현대차는 렌터카 업체가 투싼, 싼타페, 코나, 아이오닉 5, 아이오닉 6, 쏘나타, 그랜저, 스타리아 중 1대 구매 시 대당 10만원, 2~3개 동시 구매 시 30만원, 4~5대 동시 구매 시 40만원, 6대 이상 동시 구매 시 50만원의 할인 혜택을 제공한다.

쏠라티는 1대 구매 시 20만원, 2대 이상 동시 구매 시 100만원의 할인 혜택을 제공한다. 제네시스(G80, GV70, GV80)의 경우 1대 구매 시 20만원, 2~3대 동시 구매 시 40만원, 4~5대 동시 구매 시 60만원, 6대 이상 동시 구매 시 100만원의 할인 혜택을 제공한다.

현대차 관계자는 “현대차는 앞으로도 렌터카 산업 전반과의 긴밀한 협력을 통해 경쟁력 강화와 고객 서비스 향상을 지원할 것”이라고 밝혔다.

권제인 기자