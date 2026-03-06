[헤럴드경제=민성기 기자] 법원으로부터 징계 효력 정지 결정을 받은 배현진 국민의힘 의원이 오는 7일 예정된 한동훈 전 대표 부산 방문 일정에 동행하겠다고 밝혔다.

배 의원은 6일 SBS 라디오에 출연해 “우리 국민과 당원, 지지자가 있는 곳 어디라도 가서 현장에서 말씀을 들을 수 있는데, 당대표 본인이 싫어하는 마음에 들지 않는 사람과 함께 있다고 어떻게 해당 행위로 징계를 할 수 있겠나”라고 말했다.

이어 “그런 정도까지 간다면 국민의힘 당원들뿐만 아니라 국민들도 ‘너희는 진짜 볼 것 없다’고 내팽개치실 것이다. 저는 못 할 거라고 생각한다”고 덧붙였다. 앞서 한 전 대표의 대구 방문 일정에 동행했던 친한동훈계 의원 8명이 윤리위원회에 제소된 바 있다.

배 의원은 자신에게 내려진 ‘당원권 정지’ 처분의 효력을 멈춰 달라며 제기한 가처분 신청을 법원이 받아들인 데 대해서도 입장을 밝혔다. 그는 “법원이 보통은 정당의 자율성과 재량권을 인정을 해서 정당의 가처분을 잘 받아들이지 않는다”며 “그런데 이 경우는 적극적으로 헌법이나 법률이 규정하는 그 테두리를 벗어났다고 판단을 해 준 것”이라고 설명했다.

장동혁 국민의힘 대표를 향해서도 강한 비판을 이어갔다. 배 의원은 “사태를 연이어서 촉발한 장 대표가 당원과 국민들에게 진심으로 백배사죄하고, 국민들께서 기대하시는 야당 대표의 모습을 회복하겠다고 약속을 해야 한다”며 “과연 그렇게 할 수 있는지는 모르겠다”고 말했다.

지방선거 전략과 관련한 질문에는 “차라리 아무것도 하지 않는 것이 낫겠다는 생각이 들 정도”라며 “내부를 향한 총질과 칼질은 그만두고, 국민들이 야당에 요구하는 정치적 역할에 이제는 용기 있게 응답해야 한다”고 말했다. 이어 “그동안 시간을 지체해 온 점과 당헌을 훼손해 온 부분에 대해 사과하고, 전격적인 노선 변화를 선언해야 한다”고 덧붙였다.

앞서 국민의힘 윤리위원회(위원장 윤민우)는 지난달 13일 배 의원이 자신의 페이스북에서 비판 댓글을 단 이용자와 설전을 벌이는 과정에서 미성년 아동 사진을 가림 없이 게시해 명예훼손 소지가 있다며 당원권 정지 1년의 징계를 결정한 바 있다.

그러나 서울남부지법 민사합의51부(부장 권성수)는 배 의원이 당을 상대로 제기한 징계무효확인 소송의 효력정지 가처분 신청을 인용했다. 이에 따라 배 의원은 정지됐던 당원권과 서울시당위원장 권한을 회복하게 됐으며, 오는 6·3 지방선거에서 서울 선거를 총괄할 수 있게 됐다.